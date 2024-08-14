В РФ представили ракету X-БПЛА, которую запускает дрон по легкой бронетехнике (фото)

По данным украинских аналитиков, управляется ракета посредством отраженного лазерного луча — дрон подсвечивает цель перед атакой. Сходный механизм присутствует в управляемом боеприпасе "Краснополь".

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Тульское конструкторское бюро приборостроения (часть холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха) разработало ракету Х-БПЛА для дронов. Система, по мысли ее инженеров, призвана поражать легкую бронированную технику. Об этом пишет ТАСС.

Представитель российского предприятия на недавнем форуме "Армия-2024" заявил, что ракета применяется с беспилотников, а ее дальность составляет — 4-8 км.

Управляемая авиационная ракета X-БПЛА (X-UAV)

Ракета X-БПЛА

Боевая часть — 6 кг, тип — осколочно-фугасный, поражает легкобронированную технику, блиндажи и укрепления.

По данным портала Militarnyi, ракета может применяться по наземным и надводным целям, в т.ч. скоплению живой силы.

Основные конструктивные решения для новой ракеты позаимствовали у ракеты 9М133 "Корнет-Д", но ее вес увеличился с 26 до 32 кг.

"Масса сменной боевой части остается примерной и составляет 6 кг в осколочно-фугасной версии. Термобарическая — легче и весит до 3,2 кг", — отметили аналитики. По их словам, данные в опубликованных бюллетенях могут быть некорректными, на что указывает, среди прочего, разница между весом ракеты в транспортном-пусковом контейнере и без него — 10 кг.

Ракета X-БПЛА

Управляется ракета посредством отраженного лазерного луча — им дрон подсвечивает цель до попадания. Сходный механизм реализован в управляемом боеприпасе "Краснополь".

По такому принципу снаряд может поражать цели на расстоянии до 8 км и высоте до 4 км.

Впервые о работах над авиационной версией ракеты "Корнет-Д" стало известно в 2021 году, когда российские СМИ опубликовали кадры испытательных пусков разведывательно-ударным дроном "Орион". Тогда также сообщалось, что ракету испытывали на базе беспилотника "Форпост" и ударного вертолета Ка-52М.

Напомним, что в российских войсках был представлен ЗРПК "Панцирь" с мини-ракетами для перехвата БПЛА.

Также сообщалось, что российские войска за последние два дня продвинулись возле Часового Яра и Покровска, а у ВСУ есть продвижения в Северске и на Запорожье.