У Франції під час польоту зіткнулися два винищувачі Dassault Rafale (карта)
Одному льотчику вдалося катапультуватися, однак він зазнав травм під час приземлення. Пошуки двох інших пілотів тривають.
У Франції сталося зіткнення двох винищувачів Rafale під час тренувальних польотів. Інцидент трапився в районі між гірським хребтом Вогезамі та департаментом Мерт і Мозель. Про це 14 серпня повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в мережі X.
Зіткнення сталося під час планових тренувальних польотів, які проводила 3/4 ескадрилья "Аквітанія", найбільший підрозділ Збройних сил Франції, що займається підготовкою пілотів для сухопутних і морських варіантів винищувача Rafale.
"Один із пілотів знайдений і не постраждав. Пошуки тривають. Ми хотіли б подякувати нашим збройним силам і жандармам, які беруть участь у пошуках і охороні території", — повідомив Лекорню.
За інформацією "Мілітарного", польоти були частиною програми перенавчання пілотів, які переходять із винищувачів Mirage 2000 на сучасні Dassault Rafale.
Напередодні аварії винищувачі вилетіли з авіабази Сен-Дізьє — Робінзон (BA113) і попрямували в район проведення маневрів. Місцеві жителі також помітили винищувачі Mirage 2000 у районі польотів, що свідчить про можливу участь цих літаків у спільних навчаннях.
Після зіткнення було розпочато масштабну пошуково-рятувальну операцію за участю місцевої жандармерії, пожежно-рятувальних служб, національного управління лісового господарства та національної федерації радіоаматорів.
Наразі було знайдено одного льотчика, який був поранений під час жорсткого приземлення на парашуті — пошуки двох інших пілотів, які перебували на борту двомісного літака, тривають.Важливо
Раніше повідомлялося, що наприкінці травня у США під час польоту впав новітній винищувач F-35. Літак прямував із Техасу на базу ВПС Едвардс у Каліфорнії.