У Франції під час польоту зіткнулися два винищувачі Dassault Rafale (карта)

Одному льотчику вдалося катапультуватися, однак він зазнав травм під час приземлення. Пошуки двох інших пілотів тривають.

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У Франції сталося зіткнення двох винищувачів Rafale під час тренувальних польотів. Інцидент трапився в районі між гірським хребтом Вогезамі та департаментом Мерт і Мозель. Про це 14 серпня повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в мережі X.

Зіткнення сталося під час планових тренувальних польотів, які проводила 3/4 ескадрилья "Аквітанія", найбільший підрозділ Збройних сил Франції, що займається підготовкою пілотів для сухопутних і морських варіантів винищувача Rafale.

"Один із пілотів знайдений і не постраждав. Пошуки тривають. Ми хотіли б подякувати нашим збройним силам і жандармам, які беруть участь у пошуках і охороні території", — повідомив Лекорню.

За інформацією "Мілітарного", польоти були частиною програми перенавчання пілотів, які переходять із винищувачів Mirage 2000 на сучасні Dassault Rafale.

Напередодні аварії винищувачі вилетіли з авіабази Сен-Дізьє — Робінзон (BA113) і попрямували в район проведення маневрів. Місцеві жителі також помітили винищувачі Mirage 2000 у районі польотів, що свідчить про можливу участь цих літаків у спільних навчаннях.

Імовірне місце зіткнення Фото: Google Maps

Після зіткнення було розпочато масштабну пошуково-рятувальну операцію за участю місцевої жандармерії, пожежно-рятувальних служб, національного управління лісового господарства та національної федерації радіоаматорів.

Наразі було знайдено одного льотчика, який був поранений під час жорсткого приземлення на парашуті — пошуки двох інших пілотів, які перебували на борту двомісного літака, тривають.

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Раніше повідомлялося, що наприкінці травня у США під час польоту впав новітній винищувач F-35. Літак прямував із Техасу на базу ВПС Едвардс у Каліфорнії.