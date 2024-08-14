Во Франции во время полета столкнулись два истребителя Dassault Rafale (карта)

Одному летчику удалось катапультироваться, однако он получил травмы при приземлении. Поиски двух других пилотов продолжаются.

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Во Франции произошло столкновение двух истребителей Rafale во время тренировочных полетов. Инцидент случился в районе между горным хребтом Вогезами и департаментом Мерт и Мозель. Об этом 14 августа сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в сети X.

Столкновение произошло в ходе плановых тренировочных полетов, которые проводила 3/4 эскадрилья "Аквитания", крупнейшее подразделение Вооруженных сил Франции, занимающееся подготовкой пилотов для сухопутных и морских вариантов истребителя Rafale.

"Один из пилотов найден и не пострадал. Поиски продолжаются. Мы хотели бы поблагодарить наши вооруженные силы и жандармов, которые участвуют в поисках и охране территории", — сообщил Лекорню.

По информации "Милитарного", полеты были частью программы переобучения пилотов, переходящих с истребителей Mirage 2000 на современные Dassault Rafale.

Накануне аварии истребители вылетели с авиабазы Сен-Дизье — Робинзон (BA113) и направились в район проведения маневров. Местные жители также заметили истребители Mirage 2000 в районе полетов, что свидетельствует о возможном участии этих самолетов в совместных учениях.

Предположительное место столкновения Фото: Google Maps

После столкновения была начата масштабная поисково-спасательная операция с участием местной жандармерии, пожарно-спасательных служб, национального управления лесного хозяйства и национальной федерации радиолюбителей.

На данный момент был найден один летчик, который был ранен при жестком приземлении на парашюте — поиски двух других пилотов, находившихся на борту двухместного самолета, продолжаются.

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