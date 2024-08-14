Во Франции во время полета столкнулись два истребителя Dassault Rafale (карта)
Одному летчику удалось катапультироваться, однако он получил травмы при приземлении. Поиски двух других пилотов продолжаются.
Во Франции произошло столкновение двух истребителей Rafale во время тренировочных полетов. Инцидент случился в районе между горным хребтом Вогезами и департаментом Мерт и Мозель. Об этом 14 августа сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в сети X.
Столкновение произошло в ходе плановых тренировочных полетов, которые проводила 3/4 эскадрилья "Аквитания", крупнейшее подразделение Вооруженных сил Франции, занимающееся подготовкой пилотов для сухопутных и морских вариантов истребителя Rafale.
"Один из пилотов найден и не пострадал. Поиски продолжаются. Мы хотели бы поблагодарить наши вооруженные силы и жандармов, которые участвуют в поисках и охране территории", — сообщил Лекорню.
По информации "Милитарного", полеты были частью программы переобучения пилотов, переходящих с истребителей Mirage 2000 на современные Dassault Rafale.
Накануне аварии истребители вылетели с авиабазы Сен-Дизье — Робинзон (BA113) и направились в район проведения маневров. Местные жители также заметили истребители Mirage 2000 в районе полетов, что свидетельствует о возможном участии этих самолетов в совместных учениях.
После столкновения была начата масштабная поисково-спасательная операция с участием местной жандармерии, пожарно-спасательных служб, национального управления лесного хозяйства и национальной федерации радиолюбителей.
На данный момент был найден один летчик, который был ранен при жестком приземлении на парашюте — поиски двух других пилотов, находившихся на борту двухместного самолета, продолжаются.Важно
Ранее сообщалось, что в конце мая в США во время полета упал новейший истребитель F-35. Самолет направлялся из Техаса на базу ВВС Эдвардс в Калифорнии.