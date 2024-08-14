"Знадобляться тижні": аналітик пояснив, чи зможуть росіяни оточити ЗСУ в Курській області

За словами австрійського військового експерта Тома Купера, українці помітять, якщо РФ буде накопичувати військових для оточення та вдарять по скупченню з HIMARS.

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Російські війська не зможуть взяти оточення Збройні сили України на території Курської області, оскільки для цього потрібно зібрати достатню кількість особового складу, а на це знадобляться тижні. Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив австрійський військовий аналітик Том Купер.

"Коли ви запитуєте чи є небезпека, що росіяни обійдуть з флангу українські війська на Курському напрямку, то ні. Немає. Росіянам знадобляться тижні, щоб зібрати достатню кількість сил для цього", — сказав Купер.

Він пояснив, що таку концентрацію російських військових в будь-якому випадку виявлять українські розвідувальні дрони, а після цього завдадуть удару по скупченню особового складу з HIMARS або іншої зброї, яка є у ЗСУ.

Військовий аналітик наголосив, що для української армії буде "великою помилкою", якщо вони дадуть можливість росіянам зібрати необхідну кількість військ для оточення.

Крім того, за словами австрійця, потужність армії РФ суттєво перебільшена.

"Ми думаємо про збройні сили РФ, як про радянські. Як про величезну силу з тисячами танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, нескінченними запасами артилерії або боєприпасів, обладнання та іншого. Насправді ж армія РФ у 2024 році вже не має стільки (зброї, — ред.)", — сказав Купер.

Військовий експерт уточнив, що у росіян є й інші проблеми, окрім озброєння:

піхота, яка рухається дуже повільно;

командування, яке методично не робить нічого без наказу "зверху" від прямого начальства;

вище військове командування РФ у Москві, яке не робить нічого без надзвичайно повільної та тривалої підготовки.

Нагадаємо, 14 серпня співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула заявив, що ЗСУ закріплюються в Курській області, але просування могло сповільнитися.

У цей же день військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ розширюють плацдарм та звільнили чотири села в Курській області.