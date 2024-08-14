"Понадобятся недели": аналитик объяснил, смогут ли россияне окружить ВСУ в Курской области

По словам австрийского военного эксперта Тома Купера, украинцы заметят, если РФ будет накапливать военных для окружения и ударят по скоплению из HIMARS.

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Российские войска не смогут взять в окружение Вооруженные силы Украины на территории Курской области, поскольку для этого нужно собрать достаточное количество личного состава, а на это понадобятся недели. Об этом в интервью "Суспільному" заявил австрийский военный аналитик Том Купер.

"Когда вы спрашиваете есть ли опасность, что россияне обойдут с фланга украинские войска на Курском направлении, то нет. Нет. Россиянам понадобятся недели, чтобы собрать достаточное количество сил для этого", — сказал Купер.

Он пояснил, что такую концентрацию российских военных в любом случае обнаружат украинские разведывательные дроны, а после этого нанесут удар по скоплению личного состава из HIMARS или другого оружия, которое есть у ВСУ.

Военный аналитик подчеркнул, что для украинской армии будет "большой ошибкой", если они дадут возможность россиянам собрать необходимое количество войск для окружения.

Кроме того, по словам австрийца, мощность армии РФ существенно преувеличена.

"Мы думаем о вооруженных силах РФ, как о советских. Как об огромной силе с тысячами танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бесконечными запасами артиллерии или боеприпасов, оборудования и прочего. На самом же деле армия РФ в 2024 году уже не имеет столько (оружия, — ред.)", — сказал Купер.

Военный эксперт уточнил, что у россиян есть и другие проблемы, кроме вооружения:

пехота, которая движется очень медленно;

командование, которое методично не делает ничего без приказа "сверху" от прямого начальства;

высшее военное командование РФ в Москве, которое не делает ничего без чрезвычайно медленной и длительной подготовки.

Напомним, 14 августа соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула заявил, что ВСУ закрепляются в Курской области, но продвижение могло замедлиться.

В этот же день военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что ВСУ расширяют плацдарм и освободили четыре села в Курской области.