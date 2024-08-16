Кремль знайшов вихід: для боїв у Курській області перекидають нових строковиків, — ЗМІ

У Forbes наголосили, що на таких бійців не можна покластись у реальних боях, яких вони не мали б і бачити. У виданні висунули дві версії, чому РФ не перекидає професійних військових.

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Росія все ж перекидає сили для посилення Курського напрямку, але замість професійних військовослужбовців там воюють строковики з інших регіонів. Деталями 15 серпня поділились у Forbes.

Через вісім днів після прориву кордону ЗСУ повністю зайняли перший великий населений пункт у Курській області РФ — місто Суджа. Окрім того, українські спецпризначенці провели масштабну операцію з захоплення в полон, поповнивши обмінний фонд на 102 особи.

Увійшовши до Курської області, українські війська зіткнулися з легко спорядженими строковиками, які не мали брати участі в боях. Зазначається, що захоплені військовополонені намагалися відступати, але утікачів повернули чеченські "загони блокування".

У матеріалі зазначено, що поразці ЗС РФ у Суджі посприяла "сильна залежність" від ненадійних у реальних боєзіткненнях строковиків. Передбачається, що у ворога можуть виникнути подібні "незручності" знову.

Не бажаючи понижувати тиск на передовій в Україні, Кремль перекидає на Курський напрямок нових строковиків із інших областей. Їхні родичі незадоволені та намагаються протестувати.

"Незрозуміло, чому Кремль порушує свою політику щодо призовників у бойових діях і ризикує політичною кризою. Можливо, російське командування береже свої професійні війська для наступу Росії на сході України. Але також можливо, що немає жодних професійних військ, щоб відправити хороші війська до Курська, що створить нові прогалини в російських лініях в Україні. Передислокація професійних солдатів може допомогти стримати українське вторгнення, але з ризиком спровокувати окремі українські прориви деінде", — припустили у виданні.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначали, що для Москви пріоритетніше просуватися на території України, ніж відбивати наступ ЗСУ у Курській області. Перекидання значних сил на цей напрямок не фіксують, водночас ворог намагається оточити оборонців в районі Покровська.

У DeepState проінформували, що ЗСУ взяли під контроль новий населений пункт у Курській області. У Генштабі заявили, що Покровському напрямку лише за 15 серпня відбулося понад 30 ворожих атак.