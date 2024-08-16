Кремль нашел выход: для боев в Курской области перебрасывают новых срочников, — СМИ

В Forbes подчеркнули, что на таких бойцов нельзя положиться в реальных боях, которых они не должны были бы и видеть. В издании выдвинули две версии, почему РФ не перебрасывает профессиональных военных.

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Россия все же перебрасывает силы для усиления Курского направления, но вместо профессиональных военнослужащих там воюют срочники из других регионов. Деталями 15 августа поделились в Forbes.

Через восемь дней после прорыва границы ВСУ полностью заняли первый крупный населенный пункт в Курской области РФ — город Суджа. Кроме того, украинские спецназовцы провели масштабную операцию по захвату в плен, пополнив резервный фонд на 102 человека.

Войдя в Курскую область, украинские войска столкнулись с легко снаряженными срочниками, которые не должны были участвовать в боях. Отмечается, что захваченные военнопленные пытались отступать, но беглецов вернули чеченские "отряды блокирования".

В материале указано, что поражению ВС РФ в Судже поспособствовала "сильная зависимость" от ненадежных в реальных боестолкновениях срочников. Предполагается, что у врага могут возникнуть подобные "неудобства" снова.

Не желая снижать давление на передовой в Украине, Кремль перебрасывает на Курское направление новых срочников из других областей. Их родственники недовольны и пытаются протестовать.

"Непонятно, почему Кремль нарушает свою политику в отношении призывников в боевых действиях и рискует политическим кризисом. Возможно, российское командование бережет свои профессиональные войска для наступления России на востоке Украины. Но также возможно, что нет никаких профессиональных войск, чтобы отправить хорошие войска в Курск, что создаст новые пробелы в российских линиях в Украине. Передислокация профессиональных солдат может помочь сдержать украинское вторжение, но с риском спровоцировать отдельные украинские прорывы в других местах", — предположили в издании.

Напомним, аналитики ISW отмечали, что для Москвы приоритетнее продвигаться на территории Украины, чем отражать наступление ВСУ в Курской области. Переброски значительных сил на это направление не фиксируют, в то же время враг пытается окружить защитников в районе Покровска.

В DeepState проинформировали, что ВСУ взяли под контроль новый населенный пункт в Курской области. В Генштабе заявили, что на Покровском направлении только за 15 августа произошло более 30 вражеских атак.