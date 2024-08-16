В России предпочитают наступать в Украине, чем оборонять Курскую область, — ISW

По словам аналитиков, они не нашли подтверждений тому, что ВС РФ передислоцируют целые бригады из Украины в Курскую область.

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Российские войска сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области. Командование РФ предпочитает продвижение в Украине, несмотря на действия ВСУ в Курской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 15 августа говорится, что переброска значительных сил РФ в Курскую область не наблюдается. Российские войска продолжают тактическое окружение украинских войск возле Покровска.

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По словам аналитиков, российские силы недавно продвинулись восточнее Покровска в пределах Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки. Эксперты пишут, что оккупанты захватили Орловку и Желанное.

Сообщается, что в последние недели силы РФ продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка. Так, 11 августа ВС РФ проводили механизированный штурм размером примерно в роту юго-восточнее Георгиевки.

Аналитики отметили, что Россия начала перебрасывать определенные подразделения из Украины, чтобы реагировать на ситуацию в Курской области. Несмотря на это, командование оккупантов все равно отдает предпочтение продвижению на востоке Украины.

Эксперты заявили, что не нашли подтверждений тому, что ВС РФ передислоцируют целые бригады из Украины в Курскую область.

Ранее сообщалось, что РФ эвакуирует жителей Курской области в Крым. По словам анонимного сотрудника одного из оздоровительных центров полуострова, жителей российского региона намерены привозить в качестве беженцев и для них в пансионатах начали выделять места. В Евпатории некоторых уже поселили.

Также в Белом доме подтвердили, что РФ перебрасывает войска из Украины под Курск. По словам Джона Кирби, сейчас нет информации о том, сколько бойцов ВС РФ теперь будут выполнять боевые задачи в российском регионе, однако прорыв ВСУ явно вынудил Кремль изменить свои планы по ведению войны.