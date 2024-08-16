ЗС РФ заявляють про просування в районі Торецька, ЗСУ контратакують у районі Північного, — ISW (карти)

За словами спікера ОТУ "Харків" полковника Віталія Саранцева, покриття українськими засобами РЕБ на півночі Харківської області змушує невеликі російські штурмові групи покладатися на дротові з'єднання для зв'язку — звідси недостатня координація бойових дій.

Related video

Російські джерела заявили про просування військ РФ біля Торецька 15 серпня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські джерела також стверджували про просування в Північному, біля Нью-Йорка (до 3,5 км завширшки та 1,47 км у глибину в межах Нью-Йорка) і в напрямку Пантелеймонівки. Але в "Інституті вивчення війни" (ISW) не виявили підтверджень. Про це повідомляється у зведенні від 15 серпня.

ЗС РФ провели наступальні операції біля Торецька, Залізного, Північного, Нелипівки 14 і 15 серпня. Одне з російських джерел стверджувало, що ЗСУ даремно контратакували в Північному.

Часів Яр

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Часового Яру 15 серпня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Куп'янськ

Бої в Луганській області на карті

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна 15 серпня, але без підтверджень.

Харківська область

Бої в Харківській області на карті

14-15 серпня російські війська продовжували атаки на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого, Стариці та Вовчанська. Російські провоєнні блогери стверджували про просування на захід від Глибокого і в районі Лук'янців 15 серпня, але в ISW не виявили підтверджень.

Бої в Харківській області на карті

Речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев 15 серпня повідомив, що інтенсивне покриття українськими засобами РЕБ на півночі Харківської області змушує невеликі російські штурмові групи покладатися на дротові з'єднання для зв'язку — звідси недостатня координація бойових дій. Він також додав, що через це були випадки вогню по своїх і обстріли російською артилерією власних позицій.

Бої в Харківській області на карті

Повідомляється, що російська авіація значно знизила активність на півночі Харківської області відтоді, як Сили оборони зайшли в Курську область 6 серпня. За словами Саранцева, російські літаки останнім часом щодня скидали 2-4 коректовані авіабомби по цілях у Харківській області, а раніше — 30-50. ISW не може провести незалежну оцінку цих даних.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, у Росії вирішили продовжувати наступ в Україні, а не обороняти Курську область.

Також повідомлялося, що, за оцінками Politico, Київ домагається успіхів у Курську, а російські війська завдають удару у відповідь під Донецьком.