ВС РФ заявляют о продвижении в районе Торецка, ВСУ контратакуют в районе Пивничного, — ISW (карты)

По словам спикера ОТГ "Харьков" полковника Виталия Саранцева, покрытие украинскими средствами РЭБ на севере Харьковской области вынуждает небольшие российские штурмовые группы полагаться на проводные соединения для связи — отсюда недостаточная координация боевых действий.

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Российские источники заявили о продвижении войск РФ около Торецка 15 августа, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские источники также утверждали о продвижении в Пивничном, около Нью-Йорка (до 3,5 км в ширину и 1,47 км в глубину в пределах Нью-Йорка) и в направлении Пантелеймоновки. Но в "Институте изучения войны" (ISW) не обнаружили подтверждений. Об этом сообщается в сводке от 15 августа.

ВС РФ провели наступательные операции около Торецка, Зализного и Пивничного, Нелиповки 14 и 15 августа. Один из российских источников утверждал, что ВСУ безуспешно контратаковали в Пивничном.

Часов Яр

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Часового Яра 15 августа, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Купянск

Бои в Луганской области на карте

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 15 августа, но без подтверждений.

Харьковская область

Бои в Харьковской области на карте

14-15 августа российские войска продолжали атаки к северу от Харькова в районе Липцов и Глубокого, Старицы и Волчанска. Российские провоенные блогеры утверждали о продвижении к западу от Глубокого и в районе Лукьянцев 15 августа, но в ISW не обнаружили подтверждений.

Бои в Харьковской области на карте

Cпикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев 15 августа сообщил, что интенсивное покрытие украинскими средствами РЭБ на севере Харьковской области вынуждает небольшие российские штурмовые группы полагаться на проводные соединения для связи — отсюда недостаточная координация боевых действий. Он также добавил, что из-за этого были случаи огня по своим и обстрелы российской артиллерией собственных позиций.

Бои в Харьковской области на карте

Сообщается, что российская авиация значительно снизила активность на севере Харьковской области с тех пор, как Силы обороны зашли в Курскую область 6 августа. По словам Саранцева, российские самолеты в последнее время ежедневно сбрасывали 2-4 корректируемых авиабомбы по целям в Харьковской области, а прежде — 30-50. ISW не может провести независимую оценку этих данных.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, в России решили продолжать наступление в Украине, а не оборонять Курскую область.

Также сообщалось, что, по оценкам Politico, Киев добивается успехов в Курске, а российские войска наносят ответный удар под Донецком.