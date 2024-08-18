Завжди підтримуватиме РФ: КНДР засудила операцію ЗСУ в Курській області та звинуватила США

У КНДР вважають, що прорив у Курській області є продуктом "антиросійської конфронтаційної політики" США та Заходу, який нібито підштовхує ситуацію до Третьої світової війни.

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Північна Корея засудила українську операцію в Курській області як "непростимий акт терору", який підтримується Вашингтоном та Заходом. Про це повідомляє інформаційна агенція KCNA.

Прессекретар Міністерства закордонних справ КНДР заявив, що країна завжди підтримуватиме Росію, коли та прагне захистити свій суверенітет. Тоді як прорив у Курській області Пхеньян вважає продуктом "антиросійської конфронтаційної політики" США та Заходу, який нібито підштовхує ситуацію до Третьої світової війни.

За його словами, США нібито передали Україні велику кількість летальної зброї.

"КНДР завжди буде поряд з Російською Федерацією, яка мужньо проявила себе в боротьбі за міжнародну справедливість, і незмінно і рішуче підтримуватиме священну війну російської армії та народу за захист суверенітету, безпеки та інтересів держави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня у ЗМІ повідомили, що КНДР збільшує виробництво 152-мм снарядів для Росії, створюючі нові лінії під землею. Зокрема, процес постачання боєприпасів до РФ активізувався після візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до країни, це сталося у вересні 2023 року. Співпраця з Москвою дозволила Пхеньяну отримати додаткові ресурси для своїх ядерних і ракетних програм.

На початку липня в ЗМІ розповідали про те, що КНДР нібито відправила північнокорейську елітну військову тренувальну делегацію до Росії. Це був перший військовий обмін між двома країнами після того, як Путін чи Кім Чен Ин підписали угоду про тіснішу військову співпрацю.