Всегда будет поддерживать РФ: КНДР осудила операцию ВСУ в Курской области и обвинила США

В КНДР считают, что прорыв в Курской области является продуктом "антироссийской конфронтационной политики" США и Запада, который якобы подталкивает ситуацию к Третьей мировой войне.

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Северная Корея осудила украинскую операцию в Курской области как "непростительный акт террора", который поддерживается Вашингтоном и Западом. Об этом сообщает информационное агентство KCNA.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНДР заявил, что страна всегда будет поддерживать Россию, когда та стремится защитить свой суверенитет. Тогда как прорыв в Курской области Пхеньян считает продуктом "антироссийской конфронтационной политики" США и Запада, который якобы подталкивает ситуацию к Третьей мировой войне.

По его словам, США якобы передали Украине большое количество летального оружия.

"КНДР всегда будет рядом с Российской Федерацией, которая мужественно проявила себя в борьбе за международную справедливость, и неизменно и решительно будет поддерживать священную войну российской армии и народа за защиту суверенитета, безопасности и интересов государства", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля в СМИ сообщили, что КНДР увеличивает производство 152-мм снарядов для России, создавая новые линии под землей. В частности, процесс поставок боеприпасов в РФ активизировался после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в страну, это произошло в сентябре 2023 года. Сотрудничество с Москвой позволило Пхеньяну получить дополнительные ресурсы для своих ядерных и ракетных программ.

В начале июля в СМИ рассказывали о том, что КНДР якобы отправила северокорейскую элитную военную тренировочную делегацию в Россию. Это был первый военный обмен между двумя странами после того, как Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о более тесном военном сотрудничестве.