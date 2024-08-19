ЗС РФ просунулися біля Кремінної та Донецька, ЗСУ повернули позиції біля Сіверська, — ISW

За словами журналістів, геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, вказують на те, що під контроль українських сил нещодавно перейшли деякі позиції на східній околиці Івано-Дар'ївки.

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18 серпня російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого, а також на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але без будь-яких підтверджених успіхів. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 18 серпня.

Харківський напрямок

Оперативно-тактична група "Харків" повідомила, що російські штурмові групи перегруповуються в районі Глибокого, і що темп російських атак знизився в районі Стариці, на тлі того, що війська РФ намагаються зміцнити позиції в цьому районі.

Харківська область: карта боїв

Харківська область: карта боїв

Полковник Віталій Саранцев повідомив 18 серпня, що російські війська завдавали від 30 до 40 ударів на день на Харківському напрямку протягом кількох тижнів, але за останні кілька днів скоротили кількість ударів корегованими бомбами. За його словами, російські війська можуть завдавати менше ударів КАБами тому, що в пріоритеті — авіаційні операції на Покровському, Курському та Сумському напрямках або через українські удари по російських тилових районах. Дані NASA FIRMS можуть частково підтверджувати заяви Саранцева.

Дані NASA FIRMS про зниження ударів КАБами

Дані NASA FIRMS про КАБи

Просування військ РФ у районі Кремінної

Луганська область: карта боїв

Російські війська нещодавно просунулися в районі Кремінної на тлі наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна 18 серпня. Геолокаційні кадри за 17 серпня вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до північної частини Макіївки.

ЗСУ повернули позиції під Сіверськом

Українські сили нещодавно повернули деякі позиції в напрямку Сіверська на тлі боїв 18 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, вказують на те, що під контроль українських сил нещодавно перейшли деякі позиції на східній околиці Івано-Дар'ївки, а додаткові нещодавні українські наступи біля Івано-Дар'ївки вказують на те, що контроль росіян над населеним пунктом може бути незначним. 17 і 18 серпня російські сили продовжували наземні атаки біля Верхньокам'янського, Сіверська, Спірного, Виїмки та Переїзного.

Часів Яр

Часів Яр карта боїв

Російські сили не домоглися підтверджених просувань на тлі наступальних операцій біля Часового Яру. Війська РФ продовжували наступальні операції в районі Часового Яру, в районі Калинівки та Григорівки, Іванівського, Кліщіївки й Предтечиного 17 і 18 серпня. Російські провоєнні блогери заявляли про незначне просування в згаданому районі. Але в ISW не знайшли візуальних підтверджень.

Торецьк

18 серпня російські війська просунулися на тлі наступальних операцій у напрямку Торецька. Російські провоєнні блогери 18 серпня стверджували, що ЗС РФ контролюють більшу частину Нью-Йорка і, можливо, захопили населений пункт. Повідомлялося і про захоплення терикона на захід від Північного, а також про те, що українські війська були витіснені з ділянки на південь від Залізного. Стверджувалося, що ЗС РФ увійшли в околиці Нелипівки. Але в ISW не знайшли підтверджень.

Український Генштаб повідомив, що війська РФ зробили спробу посиленої механізованої атаки чисельністю близько роти з 12 бронемашинами поблизу Північного і Залізного. За даними українських військових, було знищено 10 бронемашин. Війська РФ не проводили значних механізованих атак у цьому районі з початку наступу в середині червня 2024 року. Війська РФ також продовжили наземні атаки біля Торецька і Диліївки 17 і 18 серпня.

ЗС РФ могли захопити кілька сіл біля Покровська

Покровськ: карта боїв

Нещодавно повідомлялося, що війська РФ захопили кілька населених пунктів у напрямку Покровська. Міноборони РФ заявило 18 серпня про захоплення Свиридонівки, а російські військкори стверджували, що ЗС РФ захопили Заповітне, Межове і Скучне (південний схід від Покровська). Військкори РФ також заявили про просування російських військ на північ від Журавки, на захід від Миколаївки та на схід від Желанного. Але в ISW не виявили візуальних підтверджень жодній із заяв. Російські війська також продовжили атаки на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Калинового, Зеленого поля, Миролюбівки, Новоторецького, Новогродівки та Михайлівки, а також на південний захід від Покровська в районі Гродівки, Миколаївки, Пташиного та Новогродівки 17 і 18 серпня.

Донецьк

Донецьк: карта боїв

Повідомляється також, що російські війська просунулися на південний захід від Донецька 18 серпня, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували про захоплення вентиляційної шахти на шахті "Південнодонбаська-1" (на схід від Вугледара) і просування в районі завширшки до 3,53 км і завглибшки 2,12 км біля шахтного стовбура.

Дельта Дніпра

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели атаки в напрямку Дніпра (лівобережжя Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро) 17 і 18 серпня.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, чому командування ЗСУ несе відповідальність за просування РФ на Донбасі.

Також повідомлялося, що Сирський приховав від Єрмака і Заходу план щодо Курської області.