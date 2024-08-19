ВС РФ продвинулись возле Кременной и Донецка, ВСУ вернули позиции возле Северска, — ISW

По словам журналистов, геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, указывают на то, что под контроль украинских сил недавно перешли некоторые позиции на восточной окраине Ивано-Дарьевки.

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18 августа российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого, а также к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, но без каких-либо подтвержденных успехов. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 18 августа.

Харьковское направление

Оперативно-тактическая группа "Харьков" сообщила, что российские штурмовые группы перегруппировываются в районе Глубокого, и что темп российских атак снизился в районе Старицы, на фоне того, что войска РФ пытаются укрепить позиции в этом районе.

Харьковская область: карта боев

Харьковская область: карта боев

Полковник Виталий Саранцев сообщил 18 августа, что российские войска наносили от 30 до 40 ударов в день на Харьковском направлении в течение нескольких недель, но за последние несколько дней сократили количество ударов корректируемыми бомбами. По его словам, российские войска могут наносить меньше ударов КАБами потому, что в приоритете — авиационные операции на Покровском, Курском и Сумском направлениях или из-за украинских ударов по российским тыловым районам. Данные NASA FIRMS могут частично подтверждать заявления Саранцева.

Данные NASA FIRMS о снижении ударов КАБами

Данные NASA FIRMS о КАБах

Продвижение войск РФ в районе Кременной

Луганская область: карта боев

Российские войска недавно продвинулись в районе Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 18 августа. Геолокационные кадры за 17 августа указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северной части Макеевки.

ВСУ вернули позиции под Северском

Украинские силы недавно вернули некоторые позиции в направлении Северска на фоне продолжающихся боев 18 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, указывают на то, что под контроль украинских сил недавно перешли некоторые позиции на восточной окраине Ивано-Дарьевки, а дополнительные недавние украинские наступления около Ивано-Дарьевки указывают на то, что контроль россиян над населенным пунктом может быть незначительным. 17 и 18 августа российские силы продолжали наземные атаки возле Верхнекаменского, Северска, Спорного, Выемки и Переездного.

Часов Яр

Российские силы не добились подтвержденных продвижений на фоне продолжающихся наступательных операций около Часового Яра. Войска РФ продолжали наступательные операции в районе Часового Яра, в районе Калиновки и Григорьевки, Ивановского, Клещиевки и Предтечино 17 и 18 августа. Российские провоенные блогеры заявляли о незначительном продвижении в упомянутом районе. Но в ISW не нашли визуальных подтверждений.

Торецк

18 августа российские войска продвинулись на фоне продолжающихся наступательных операций в направлении Торецка. Российские провоенные блогеры 18 августа утверждали, что ВС РФ контролируют большую часть Нью-Йорка и, возможно, захватили населенный пункт. Сообщалось и о захвате террикона к западу от Северного, а также о том, что украинские войска были вытеснены с участка к югу от Железного. Утверждалось, что ВС РФ вошли в окрестности Нелиповки. Но в ISW не нашли подтверждений.

Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ предприняли попытку усиленной механизированной атаки численностью около роты с 12 бронемашинами вблизи Северного и Железного. По данным украинских военных, были уничтожены 10 бронемашин. Войска РФ не проводили значительных механизированных атак в этом районе с начала наступления в середине июня 2024 года. Войска РФ также продолжили наземные атаки возле Торецка и Дылеевки 17 и 18 августа.

ВС РФ могли захватить несколько сел возле Покровска

Покровск: карта боев

Недавно сообщалось, что войска РФ захватили несколько населенных пунктов в направлении Покровска. Минобороны РФ заявило 18 августа о захвате Свиридоновки, а российские военкоры утверждали, что ВС РФ захватили Заветное, Межевое и Скучное (юго-восток от Покровска). Военкоры РФ также заявили о продвижении российских войск к северу от Журавки, к западу от Николаевки и к востоку от Желанного. Но в ISW не обнаружили визуальных подтверждений ни одному из заявлений. Российские войска также продолжили атаки к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Калиново, Зеленого поля, Миролюбовки, Новоторецкого, Новогродовки и Михайловки, а также к юго-западу от Покровска в районе Гродовки, Николаевки, Птичьего и Новогродовки 17 и 18 августа.

Донецк

Донецк: карта боев

Сообщается также, что российские войска продвинулись к юго-западу от Донецка 18 августа, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские блогеры утверждали о захвате вентиляционной шахты на шахте "Южнодонбасская-1" (к востоку от Угледара) и продвижении в районе шириной до 3,53 км и глубиной 2,12 км около шахтного ствола.

Дельта Днепра

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели атаки в направлении Днепра (левобережье Херсонской области и острова в дельте реки Днепр) 17 и 18 августа.

Напомним, что в ВСУ объяснили, почему командование ВСУ несет ответственность за продвижение РФ на Донбассе.

Также сообщалось, что Сырский скрыл от Ермака и Запада план по Курской области.