"Відповідає правилам війни": Данія дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ

Міністр закордонних справ королівства Ларс Лекке Расмуссен заявив, що ЗСУ можуть використовувати датську зброю для ударів по інфраструктурі та військових об'єктах на території Росії.

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен на сьогоднішньому брифінгу дали зрозуміти, що данська зброя може бути використана на території Росії. Міністр Расмуссен зазначив, що підтримка Данією України абсолютно не змінилася, незважаючи на операцію ЗСУ в Курській області. Про це повідомляє DR.

"Оборона своєї країни може включати в себе дії на території агресора. Якщо в межах цього наступу метою стають інфраструктура або військові об'єкти сторони, що атакує, це повністю відповідає правилам війни. Не можна встановити обмеження, за якого зброя має використовуватися виключно на території України", — заявив Расмуссен.

Він зазначив, що проведена Україною операція на території Курської області Російської Федерації ніяк не впливає на відносини з офіційним Києвом. Расмуссен підкреслив, що Росія спочатку окупувала частину території України.

"Ви не можете дозволити собі сказати Україні, що вона не перерізає ланцюжки постачання. Адже це оборонна операція, метою якої є перекриття російських ланцюжків постачання російських військових частин на окупованій території України", — зазначив міністр.

Хоча Ларс Лекке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен на сьогоднішньому брифінгу дали зрозуміти, що данська зброя може бути використана на території Росії, останній міністр оборони країни дотримувався іншої думки.

Як змінилася позиція Данії щодо переданої зброї

Ще в серпні 2023 року Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що "пожертви на зброю, яку ми даємо, робляться за умови, що її використовуватимуть для вигнання ворога з території України".

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен тоді повідомив, що Україна може використовувати передані в дар 19 літаків F-16 тільки на своїй території. "Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для вигнання ворога з території України. І не більше того. Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось іще", — говорив Еллеманн-Єнсен.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що підрив трьох мостів через річку Сейм у Курській області означає, що ЗСУ залишаться там надовго. Зона контролю України в російському регіоні на поточному тижні може перевищити 1 500 квадратних кілометрів.

Водночас росіяни почали перекидати в Курську область строковиків з Московського і Ленінградського військових округів. До того ж командир спецпризначенців Росгвардії "Ахмат" Апти Алаудінов, який раніше заявляв, що його полк "розминувся" із ЗСУ в Курській області, заявив, що російські строковики повинні "захищати вітчизну".