"Соответствует правилам войны": Дания разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ

Министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен заявил, что ВСУ могут использовать датское оружие для ударов по инфраструктуре и военным объектам на территории России.

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Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен на сегодняшнем брифинге дали понять, что датское оружие может быть использовано на территории России. Министр Расмуссен отметил, что поддержка Данией Украины совершенно не изменилась, несмотря на операцию ВСУ в Курской области. Об этом сообщает DR.

"Оборона своей страны может включать в себя действия на территории агрессора. Если в рамках этого наступления целью становятся инфраструктура или военные объекты атакующей стороны, это полностью соответствует правилам войны. Нельзя установить ограничение, при котором оружие должно использоваться исключительно на территории Украины", — заявил Расмуссен.

Он отметил, что проводимая Украиной операция на территории Курской области Российской Федерации, никак не влияет на отношения с официальным Киевом. Расмуссен подчеркнул, что Россия изначально оккупировала часть территории Украины.

"Вы не можете позволить себе сказать Украине, что она не перерезать цепочки поставок. Ведь это оборонительная операция, целью которой является перекрытие российских цепочек снабжения российских воинских частей на оккупированной территории Украины", — отметил министр.

Хотя Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен на сегодняшнем брифинге дали понять, что датское оружие может быть использовано на территории России, последний министр обороны страны придерживался иного мнения.

Как изменилась позиция Дании по поводу переданного оружия

Еще в августе 2023 года Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что "пожертвования на оружие, которые мы даем, производятся при условии, что оно будет использоваться для изгнания врага с территории Украины".

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен тогда сообщил, что Украина может использовать переданные в дар 19 самолетов F-16 только на своей территории. "Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще", — говорил Эллеманн-Йенсен.

Напомним, Фокус писал ранее, что подрыв трех мостов через реку Сейм в Курской области означает, что ВСУ останутся там надолго. Зона контроля Украины в российском регионе на текущей неделе может превысить 1 500 квадратных километров.

При этом россияне начали перебрасывать в Курскую область срочников из Московского и Ленинградского военных округов. При этом командир спецназа Росгвардии "Ахмат" Апты Алаудинов, который ранее заявлял, что его полк "разминулся" с ВСУ в Курской области, заявил, что российские срочники должны "защищать отечество".