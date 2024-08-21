"Небесний щит Європи": експерт пояснив, чому Україна має стати частиною єдиної системи ППО

Україна зможе передати партнерам досвід у перехопленні ракет, а Європа своєю чергою долучити Київ до єдиної системи ППО.

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Понад 40 країн світу об’єдналися в ініціативу "Небесний щит Європи" і створюють єдину систему ППО для захисту проти російської агресії. Україна має обов'язково стати частиною цієї ініціативи. Про це в коментарі "Еспресо" сказав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт ​​Анатолій Храпчинський.

За його словами, українська сторона постійно говорить про потребу в 25 системах Patriot, і хоча б 3 системи THAAD, протиракетні системи, або ізраїльські Arrow, але є і інший варіант.

"На початку повномасштабного вторгнення деякі країни об’єдналися в ініціативу "Небесний щит Європи", куди увійшли близько 40 країн. І там є не тільки країни Європи, там і Туреччина є, вони створюють єдину систему протиповітряної оборони для захисту проти російської агресії. І в цю ініціативу входять такі системи, як Patriot, ізраїльські Arrow й інші. Тобто створює певний меседж для наших дипломатів, що треба доєднатися до цієї системи для того, щоб можна було реалізувати те, про що казав пан президент щодо можливості перехоплення ракет нашими західними партнерами", — сказав він.

Авіаційний експерт наголосив, що приєднання України до цієї ініціативи може стати "потужним кроком".

"По-перше, ми зможемо отримати більше озброєння, а, по-друге, ми зможемо передати наш досвід нашим західним партнерам, тому що жоден офіцер навіть країни НАТО ніколи не збивав ракети Х-101, не збивав ракети "Кинджал", не перехоплював ті ж самі "Іскандери", а ми маємо такий досвід і цим досвідом можемо ділитися. Але давайте тоді обмінюватися на рівних, тобто ми кажемо про те, що створюємо єдину систему протиповітряної оборони з Європою і це не буде доєднання до НАТО, це не буде доєднання до Євросоюзу — це буде відокремлена нова юридична структура, яка, я думаю, психологічно збентежить Путіна своєю появою", — сказав Храпчинський.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про запуск ініціативи "Небесний щит Європи" і створення єдиної системи протиракетної оборони.