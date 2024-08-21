"Небесный щит Европы": эксперт объяснил, почему Украина должна стать частью единой системы ПВО

Украина сможет передать партнерам опыт в перехвате ракет, а Европа, в свою очередь, приобщить Киев к единой системе ПВО.

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Более 40 стран мира объединились в инициативу "Небесный щит Европы" и создают единую систему ПВО для защиты против российской агрессии. Украина должна обязательно стать частью этой инициативы. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, украинская сторона постоянно говорит о потребности в 25 системах Patriot, и хотя бы 3 системы THAAD, противоракетные системы, или израильские Arrow, но есть и другой вариант.

"В начале полномасштабного вторжения некоторые страны объединились в инициативу "Небесный щит Европы", куда вошли около 40 стран. И там есть не только страны Европы, там и Турция есть, они создают единую систему противовоздушной обороны для защиты против российской агрессии. И в эту инициативу входят такие системы, как Patriot, израильские Arrow и другие. То есть создает определенный месседж для наших дипломатов, что надо присоединиться к этой системе для того, чтобы можно было реализовать то, о чем говорил господин президент о возможности перехвата ракет нашими западными партнерами", — сказал он.

Авиационный эксперт подчеркнул, что присоединение Украины к этой инициативе может стать "мощным шагом".

"Во-первых, мы сможем получить больше вооружения, а, во-вторых, мы сможем передать наш опыт нашим западным партнерам, потому что ни один офицер даже страны НАТО никогда не сбивал ракеты Х-101, не сбивал ракеты "Кинжал", не перехватывал те же самые "Искандеры", а мы имеем такой опыт и этим опытом можем делиться. Но давайте тогда обмениваться на равных, то есть мы говорим о том, что создаем единую систему противовоздушной обороны с Европой и это не будет присоединение к НАТО, это не будет присоединение к Евросоюзу — это будет обособленная новая юридическая структура, которая, я думаю, психологически смутит Путина своим появлением", — сказал Храпчинский.

Напомним, что в конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запуске инициативы "Небесный щит Европы" и создать единую систему противоракетной обороны.