Rheinmetall предлагает странам ЕС создать аналог системы ПРО "Железный купол", — FT

По словам журналистов, еще в конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запуске инициативы "Европейский небесный щит". К проекту присоединилась 21 страна.

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Исполнительный директор производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер заявила, что лидерам ЕС надо рассмотреть возможность создания систем ПВО малой дальности, аналога израильского "Железного купола". Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что это комментарий прозвучал на фоне того, как государства Евросоюза увеличивают военные расходы на фоне растущих опасений относительно угрозы со стороны России.

"Я также считаю, что это хорошая идея — иметь европейское решение, подобное "Железному куполу" и выше", — сказал Паппергер журналистам.

Издание пишет, что "Железный купол" может сбивать воздушные цели в радиусе 70 километров. Он используется Израилем с 2011 года для перехвата ракет малой дальности.

Еще один источник заявил, что у Европы уже есть все возможности, чтобы создавать полноценные уровни противовоздушной обороны.

В материале говорится, что еще в конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запуске инициативы "Европейский небесный щит". Она предусматривает создание систем противовоздушной и противоракетной обороны путем совместных закупок оборудования. К инициативе присоединилась 21 страна.

Отмечается, что Франция не одобрила инициативу, так как в ней отсутствуют вооружения европейского производства, включая франко-итальянский комплекс SAMP/T.

По словам журналистов, разработка более интегрированных европейских систем противовоздушной и противоракетной обороны является приоритетом для Брюсселя. Чиновники ЕС подталкивают страны блока к обмену технологиями, чтобы устранить пробелы в военных возможностях.

В материале говорится, что оборонная стратегия ЕС предусматривает создание возможностей, связанных с интегрированной противовоздушной обороной к 2035 году.

Напомним, 18 марта сообщалось, что ЕС выделил $560 млн оружейным компаниям на увеличение производства боеприпасов для Украины. Львиную долю финансирования получат производители взрывчатых веществ и пороха — 124 млн евро и 248 млн евро, соответственно. Среди них такие компании, как Rheinmetall, Nexter, Nammo и Eurenco.