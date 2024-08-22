У РФ п'яту добу гасять пожежу на нафтобазі: на супутникових знімках видно густий дим (фото)

За словами журналістів, два нових супутникових знімки, зроблені в середу і в понеділок, показують масштаби загоряння. Напередодні священники РПЦ навіть принесли ікону в спробі допомогти пожежникам.

Related video

Нафтобаза в Пролетарську Ростовської області, яка загорілася після атаки українських дронів у неділю, 18 серпня, продовжує горіти вже п'яту добу, хоча в ліквідації пожежі бере участь авіація МНС, спецпоїзди та понад 500 співробітників надзвичайних служб, деяких — із сусідніх регіонів. Про це повідомляє "Радіо свобода".

За твердженнями місцевої влади, спочатку через атаку дронів загорілося приблизно 20 цистерн із дизельним пальним — по 5 000 кубічних метрів.

Повідомляється, що шлейф диму від пожежі вже за добу розтягнувся на 25 км. Минулої ночі на нафтобазі стався черговий вибух, а полум'я було видно із сусіднього міста Сальська, за 30 км від Пролетарська.

Пожежа на нафтобазі РФ

Пожежа на нафтобазі РФ

У четвер російські інформагентства повідомляли, що пожежники загасили шість цистерн із дизпальним.

За даними Sky News, на супутникових знімках Planet Labs PBC видно густі клуби диму від пожежі, яка все ще палахкотить на нафтобазі.

Два нових супутникових знімки, зроблені в середу і в понеділок, показують масштаби загоряння. Напередодні священники РПЦ принесли ікону до місця загоряння в спробі допомогти пожежникам.

Військовий аналітик Sky News Шон Белл зазначив, що із 74 цистерн на місці пожежі вогонь охопив 24, загалом приблизно 500 пожежників намагалися його загасити.

Нагадаємо, що пожежа в Пролетарську спалахнула після атаки дронів 18 серпня.

Також повідомлялося про головні цілі атак на аеродроми РФ і про те, якою є успішність таких ударів.