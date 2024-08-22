В РФ пятые сутки тушат пожар на нефтебазе: на спутниковых снимках виден густой дым (фото)
По словам журналистов, два новых спутниковых снимка, сделанные в среду и в понедельник, показывают масштабы возгорания. Накануне священники РПЦ даже принесли икону в попытке помочь пожарным.
Нефтебаза в Пролетарске Ростовской области, которая загорелась после атаки украинских дронов в воскресенье, 18 августа, продолжает гореть уже пятые сутки, хотя в ликвидации пожара участвует авиация МЧС, спецпоезда и более 500 сотрудников чрезвычайных служб, некоторых — из соседних регионов. Об этом сообщает "Радио свобода".
По утверждениям местных властей, изначально из-за атаки дронов загорелось примерно 20 цистерн с дизельным топливом — по 5 000 кубических метров.
Сообщается, что шлейф дыма от пожара уже по прошествии суток растянулся на 25 км. Прошлой ночью на нефтебазе произошел очередной взрыв, а пламя было видно из соседнего города Сальска, за 30 км от Пролетарска.
В четверг российские информагентства сообщали, что пожарные потушили шесть цистерн с дизтопливом.
По данным Sky News, на спутниковых снимках Planet Labs PBC видны густые клубы дыма от пожара, который все еще полыхает на нефтебазе.
Два новых спутниковых снимка, сделанные в среду и в понедельник, показывают масштабы возгорания. Накануне священники РПЦ принесли икону к месту возгорания в попытке помочь пожарным.
Военный аналитик Sky News Шон Белл отметил, что из 74 цистерн на месте пожара огонь охватил 24, в общей сложности около 500 пожарных пытались его потушить.
Напомним, что пожар в Пролетарске вспыхнул после атаки дронов 18 августа.
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