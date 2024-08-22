Рішення РФ задіяти строковиків у війні зіграє на руку Україні, — генерал-майор запасу СБУ

Для Росії немає сенсу постійно оголошувати мобілізацію, якщо можна кожні пів року призивати на службу 300 тисяч строковиків, чого буде достатньо, вважає Віктор Ягун.

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Рішення Росії задіяти у війні проти України солдатів строкової служби зіграє на руку українській стороні, оскільки їхня загибель оцінюється суспільством в РФ інакше, ніж смерть професійних військових. Про це в коментарі "Еспресо" сказав генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун.

За його словами, в РФ ухвалили рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати мобілізованих.

"По-перше, росіяни не хочуть оголошувати відкриту мобілізацію, яка продовжується на основі указу, підписаного Путіним раніше. Вони набирають приблизно 30-40 тисяч осіб на місяць для забезпечення своїх потреб, закриваючи певні прогалини. Однак цього явно недостатньо для того, щоб накопичити ударну силу, не кажучи вже про створення стратегічних резервів або прикриття ситуації на Курщині, яка може розвиватися й в інших прикордонних областях РФ" — наголосив Ягун.

Він додав, що для Росії немає сенсу постійно оголошувати мобілізацію, якщо можна кожні пів року призивати на службу 300 тисяч строковиків, чого буде достатньо.

"Нам це на руку, оскільки ми розуміємо, які ризики пов'язані зі строковиками. Їхня загибель викликає зовсім інші емоції, ніж у випадку з професійними військовими. Крім того, коли Путін прийшов до влади, він обіцяв гарантувати високу безпеку держави, не покладаючись на строковиків. Він завжди особисто втручався у питання, пов'язані зі строковиками, і для нього це було табу. Але в нинішній ситуації бачимо зовсім інший підхід", — зауважив Ягун.

Нагадаємо, що "кадирівці" заявили, що строковики РФ повинні воювати в Курській області, бо інакше навіщо вони потрібні Росії.

Також повідомлялося, що росіяни почали перекидати в Курську область строковиків із Московського і Ленінградського військових округів, адже резервів для оборони фактично немає.