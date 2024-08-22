Решение РФ задействовать срочников в войне сыграет на руку Украине, — генерал-майор запаса СБУ

Для России нет смысла постоянно объявлять мобилизацию, если можно каждые полгода призывать на службу 300 тысяч срочников, чего будет достаточно, считает Виктор Ягун.

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Решение России задействовать в войне против Украины солдат срочной службы сыграет на руку украинской стороне, поскольку их гибель оценивается обществом в РФ иначе, чем смерть профессиональных военных. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.

По его словам, в РФ приняли решение использовать срочников, поскольку это значительно дешевле, чем обеспечивать мобилизованных.

"Во-первых, россияне не хотят объявлять открытую мобилизацию, которая продолжается на основе указа, подписанного Путиным ранее. Они набирают примерно 30-40 тысяч человек в месяц для обеспечения своих потребностей, закрывая определенные пробелы. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы накопить ударную силу, не говоря уже о создании стратегических резервов или прикрытии ситуации на Курщине, которая может развиваться и в других приграничных областях РФ", — отметил Ягун.

Он добавил, что для России нет смысла постоянно объявлять мобилизацию, если можно каждые полгода призывать на службу 300 тысяч срочников, чего будет достаточно.

"Нам это на руку, поскольку мы понимаем, какие риски связаны со срочниками. Их гибель вызывает совсем другие эмоции, чем в случае с профессиональными военными. Кроме того, когда Путин пришел к власти, он обещал обеспечить высокую безопасность государства, не полагаясь на срочников. Он всегда лично вмешивался в вопросы, связанные со срочниками, и для него это было табу. Но в нынешней ситуации видим совсем другой подход", — отметил Ягун.

Напомним, что "кадыровцы" заявили, что срочники РФ должны воевать в Курской области, иначе зачем они нужны России.

Также сообщалось, что россияне начали перебрасывать в Курскую область срочников из Московского и Ленинградского военных округов, ведь резервов для обороны фактически нет.