Нова зброя для Ка-52: у РФ показали крилату ракету малої дальності Х-МД-Е
Ракета представлена у двох варіантах — з напівактивним лазерним і активним радіолокаційним шукачами, які дають змогу самостійно виявляти і наводитися на цілі.
Корпорація "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) представила на виставці "Армія-2024" нову крилату ракету малої дальності Х-МД-Е. Боєприпас розроблено для ураження широкого спектра цілей, включно з наземними броньованими об'єктами, надводними ракетними катерами та радіовипромінювальними цілями, як удень, так і вночі. Про це йдеться в огляді European Defence Review.
Ракета має модульну конструкцію й оснащена твердопаливним ракетним двигуном. Після старту розкладаються трапецієподібне крило і крило оперення хвостової частини.
Дальність пуску Х-МД-Е становить до 40 км, а висота запуску може досягати 9 000 метрів. З довжиною у 2,4 метра і діаметром 0,2 метра ракета має розмах хвостової частини 0,4 метра та оснащена фугасною осколково-фугасною бойовою частиною вагою 30 кг. Стартова вага ракети становить 110 кг.
Х-МД-Е представлена у двох варіантах, які відрізняються типом шукача самонаведення. Обидва варіанти мають загальну інерціальну навігаційну систему для польоту на крейсерській ділянці траєкторії, з можливістю корекції сигналами від перешкодозахищеної супутникової навігаційної системи.
Перший варіант, Х-МД-Е1, оснащений напівактивним лазерним шукачем, що дає змогу наводитися на цілі, підсвічені лазерним цілевказівником. Другий варіант, Х-МД-Е2, обладнаний активним радіолокаційним шукачем, що дає можливість самостійно виявляти та наводитися на цілі.
На виставці ракета була показана в льотній конфігурації поруч із розвідувально-ударним вертольотом Ка-52. Це може вказувати на можливість застосування Х-МД-Е з цих вертольотів для ураження наземних цілей на відстані до 40 км від зони пуску.
Основні характеристики крилатої ракети малої дальності Х-МД-Е:
- тип — крилата ракета малої дальності;
- дальність пуску — до 40 км;
- висота запуску — до 9 000 метрів;
- довжина — 2,4 метра;
- діаметр — 0,2 метра;
- розмах хвостової частини — 0,4 метра;
- тип двигуна — твердопаливний ракетний двигун;
- бойова частина — осколково-фугасна, вага 30 кг;
- стартова вага — 110 кг.
Оглядачі зазначають, що раніше ракета демонструвалася на виставці "Армія-2021" під позначенням Х-50Е-001, призначеної для оснащення безпілотних літальних апаратів типу "Оріон". Це вказує на розширення можливих платформ, з яких може застосовуватися Х-МД-Е, що збільшує її універсальність і бойові можливості.Важливо
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