Нова зброя для Ка-52: у РФ показали крилату ракету малої дальності Х-МД-Е

Ракета представлена у двох варіантах — з напівактивним лазерним і активним радіолокаційним шукачами, які дають змогу самостійно виявляти і наводитися на цілі.

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Корпорація "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) представила на виставці "Армія-2024" нову крилату ракету малої дальності Х-МД-Е. Боєприпас розроблено для ураження широкого спектра цілей, включно з наземними броньованими об'єктами, надводними ракетними катерами та радіовипромінювальними цілями, як удень, так і вночі. Про це йдеться в огляді European Defence Review.

Ракета має модульну конструкцію й оснащена твердопаливним ракетним двигуном. Після старту розкладаються трапецієподібне крило і крило оперення хвостової частини.

Дальність пуску Х-МД-Е становить до 40 км, а висота запуску може досягати 9 000 метрів. З довжиною у 2,4 метра і діаметром 0,2 метра ракета має розмах хвостової частини 0,4 метра та оснащена фугасною осколково-фугасною бойовою частиною вагою 30 кг. Стартова вага ракети становить 110 кг.

Х-МД-Е представлена у двох варіантах, які відрізняються типом шукача самонаведення. Обидва варіанти мають загальну інерціальну навігаційну систему для польоту на крейсерській ділянці траєкторії, з можливістю корекції сигналами від перешкодозахищеної супутникової навігаційної системи.

Перший варіант, Х-МД-Е1, оснащений напівактивним лазерним шукачем, що дає змогу наводитися на цілі, підсвічені лазерним цілевказівником. Другий варіант, Х-МД-Е2, обладнаний активним радіолокаційним шукачем, що дає можливість самостійно виявляти та наводитися на цілі.

На виставці ракета була показана в льотній конфігурації поруч із розвідувально-ударним вертольотом Ка-52. Це може вказувати на можливість застосування Х-МД-Е з цих вертольотів для ураження наземних цілей на відстані до 40 км від зони пуску.

Основні характеристики крилатої ракети малої дальності Х-МД-Е:

тип — крилата ракета малої дальності;

дальність пуску — до 40 км;

висота запуску — до 9 000 метрів;

довжина — 2,4 метра;

діаметр — 0,2 метра;

розмах хвостової частини — 0,4 метра;

тип двигуна — твердопаливний ракетний двигун;

бойова частина — осколково-фугасна, вага 30 кг;

стартова вага — 110 кг.

Оглядачі зазначають, що раніше ракета демонструвалася на виставці "Армія-2021" під позначенням Х-50Е-001, призначеної для оснащення безпілотних літальних апаратів типу "Оріон". Це вказує на розширення можливих платформ, з яких може застосовуватися Х-МД-Е, що збільшує її універсальність і бойові можливості.

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