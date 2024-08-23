Новое оружие для Ка-52: в РФ показали крылатую ракету малой дальности Х-МД-Э

Ракета представлена в двух вариантах — с полуактивным лазерным искателем и активным радиолокационным искателем, который позволяет самостоятельно обнаруживать и наводиться на цели.

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Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) представила на выставке "Армия-2024" новую крылатую ракету малой дальности Х-МД-Э. Боеприпас разработан для поражения широкого спектра целей, включая наземные бронированные объекты, надводные ракетные катера и радиоизлучающие цели, как днем, так и ночью. Об этом говорится в обзоре European Defence Review.

Ракета имеет модульную конструкцию и оснащена твердотопливным ракетным двигателем. После старта раскладываются трапециевидное крыло и крыло оперения хвостовой части.

Дальность пуска Х-МД-Э составляет до 40 км, а высота запуска может достигать 9000 метров. С длиной в 2,4 метра и диаметром 0,2 метра ракета имеет размах хвостовой части 0,4 метра и оснащена фугасной осколочно-фугасной боевой частью весом 30 кг. Стартовый вес ракеты составляет 110 кг.

Х-МД-Э представлена в двух вариантах, которые отличаются типом искателя самонаведения. Оба варианта имеют общую инерциальную навигационную систему для полета на крейсерском участке траектории, с возможностью коррекции сигналами от помехозащищенной спутниковой навигационной системы.

Первый вариант, Х-МД-Э1, оснащен полуактивным лазерным искателем, что позволяет наводиться на цели, подсвеченные лазерным целеуказателем. Второй вариант, Х-МД-Э2, оборудован активным радиолокационным искателем, что дает возможность самостоятельно обнаруживать и наводиться на цели.

На выставке ракета была показана в летной конфигурации рядом с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52. Это может указывать на возможность применения Х-МД-Э с этих вертолетов для поражения наземных целей на расстоянии до 40 км от зоны пуска.

Основные характеристики крылатой ракеты малой дальности Х-МД-Э:

тип — крылатая ракета малой дальности;

дальность пуска — до 40 км;

высота запуска — до 9 000 метров;

длина — 2,4 метра;

диаметр — 0,2 метра;

размах хвостовой части — 0,4 метра;

тип двигателя — твердотопливный ракетный двигатель;

боевая часть — осколочно-фугасная, вес 30 кг;

стартовый вес — 110 кг.

Обозреватели отмечают, что ранее ракета демонстрировалась на выставке "Армия-2021" под обозначением Х-50Э-001, предназначенной для оснащения беспилотных летательных аппаратов типа "Орион". Это указывает на расширение возможных платформ, с которых может применяться Х-МД-Э, что увеличивает ее универсальность и боевые возможности.

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