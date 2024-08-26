Взяли дві міни, щоб напевно: як в'єтнамські командос потопили авіаносець USS Card (фото, відео)

Лам Шон Нао До, один із диверсантів, раніше вже намагався підірвати американський корабель USNS Core, але щось пішло не так. Тож наступного разу він прикріпив до корабля USS Card одразу дві міни. Одну — з 80 кг тротилу, другу — з 8 кг вибухівки C-4.

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USS Card (ACV-11) — ескортний авіаносець класу Bogue часів Другої світової і єдиний великий американський корабель, який був потоплений під час Війни у В'єтнамі. Про це пише The National Interest.

Card — колишній флагман в Атлантиці за часів Другої світової — 1958 року було відновлено як USNS Card (T-AKV-40), його використовували для перевезення військового обладнання до Південного В'єтнаму. 2 травня 1964 року два розвідники В'єтконгу успішно прикріпили міни до корабля, коли він стояв на якорі в Сайгоні. Корабель затонув на глибині 15 метрів, також загинули п'ять членів екіпажу.

Через 15 днів Card дістали з дна та почали ремонтувати, судно продовжило службу до 1970 року. Цей випадок виявив уразливості системи безпеки портів, відтоді відповідні військово-морські протоколи змінили.

Потоплення USNS Card: морська перемога В'єтнаму

Авіаносець USNS Card

Офіційно після завершення Другої світової війни жоден американський авіаносець не вважається затопленим у бою. Авіаносець USS Bismarck Sea (CVE-95), 40-й із 50 ескортних авіаносців класу Casablanca, був останнім авіаносцем ВМС США, затонулим через дії противника.

21 лютого 1945 року CVE-95 затонув біля острова Іводзіми після двох атак японських камікадзе.

Загалом після закінчення Другої світової у світі затонуло сім авіаносців, жоден із них не був втрачений у бою. Кілька американських авіаносців використовували у випробуваннях атомної бомби, тоді як USS America (CV-66) виявилося надзвичайно важко потопити на навчаннях із бойовими стрільбами.

Останнім затонулим авіаносцем був флагман ВМС Бразилії NAe São Paulo (A-12), корабель часів Холодної війни мав бути утилізований приватною компанією в Туреччині. Але в підсумку його затопили біля берегів Бразилії.

USNS Card: що відомо про корабель

У списку потоплених авіаносців немає USS Card (ACV-11). Військовий корабель був флагманом оперативної групи 21.14, яку створили для знищення німецьких підводних човнів у Північній Атлантиці.

У повоєнний час судно перевели в резервний флот, а потім у 1958-му відновили як USNS Card (T-AKV-40). Строго кажучи, судно не було авіаносцем і більше не перебувало на озброєнні ВМС США.

USNS Card використовували для доставлення літаків та іншого військового обладнання до Південного В'єтнаму в межах військових зобов'язань Сполучених Штатів.

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Затонув під час участі США у Війні у В'єтнамі

Корабель USS Card регулярно заходив у порт Сайгон. Рано вранці 2 травня 1964 року — після того, як на борт занурили кілька гелікоптерів для повернення до Сполучених Штатів, — двоє в'єтконгівських командос вибралися з каналізаційного тунелю поруч із місцем, де корабель стояв. Вони прикріпили дві вибухівки.

Авіаносець USNS Card

За інформацією Військово-морського інституту США (USNI), один із диверсантів — Лам Шон Нао — ретельно збирав дані про пересування кораблів.

"Я був навчений революцією, отримав завдання від своїх начальників і перебував під захистом жителів міста. Моя робота, коли я був докером, полягала в зборі інформації про всі американські території, про всі їхні човни та військові склади", — згадував Нао роки потому в інтерв'ю USNI.

До цієї диверсії він також намагався підірвати USNS Core (T-AVK-41), але міна не спрацювала. Тому наступного разу він узяв із собою дві: одну — з 80 кг тротилу, другу — з 8 кг вибухівки C-4.

Ні Нао, ні його колега по операції, який також був робітником у порту, не привернули особливої уваги. Нао доплив до корабля, встановив міни, поплив назад до каналізації та дістався додому.

За годину після встановлення вибухівки та лише через 15 хвилин, як він переступив поріг будинку, міни спрацювали. П'ять цивільних членів екіпажу загинули, а корабель затонув кормою вперед у гавані на глибині близько 15 метрів.

Авіаносець USS Card швидко відновили та відремонтували

USNS корабель підняли вже через 17 днів

З USNS Card переміщують вантаж, лютий 1965 року

Це був єдиний випадок, коли велике американське судно затонуло під час В'єтнамської війни. Відновлювати корабель почали практично відразу, з дна його підняли вже через 17 днів, відбуксирували до узбережжя Філіппін для ремонту. Надалі аж до 1970 року корабель служив транспортним засобом для військової техніки.

Нагадаємо, що Трампу подобається винищувач "F-32", якого немає, а від Х-32 Пентагон відмовився.

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