Взяли две мины, чтоб наверняка: как вьетнамские командос потопили авианосец USS Card (фото, видео)

Лам Шон Нао До, один из диверсантов, прежде уже пытался взорвать американский корабль USNS Core, но что-то пошло не так. Поэтому в следующий раз он прикрепил к кораблю USS Card сразу две мины. Одну — с 80 кг тротила, вторую — с 8 кг взрывчатки C-4.

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USS Card (ACV-11) — эскортный авианосец класса Bogue времен Второй мировой и единственный большой американский корабль, который был потоплен во время Войны во Вьетнаме. Об этом пишет The National Interest.

Card — бывший флагман в Атлантике во времена Второй мировой — в 1958 году был восстановлен как USNS Card (T-AKV-40) и использовался для перевозки военного оборудования в Южный Вьетнам. 2 мая 1964 года два разведчика Вьетконга успешно прикрепили мины к кораблю, когда он стоял на якоре в Сайгоне. Корабль затонул на глубине 15 метров, при этом также погибли пять членов экипажа.

Спустя 15 дней Card достали со дна и начали ремонтировать, судно продолжило службу до 1970 года. Этот случай выявил уязвимости системы безопасности портов, с тех пор соответствующие военно-морские протоколы изменили.

Потопление USNS Card: морская победа Вьетнама

Авианосец USNS Card

Официально после завершения Второй мировой войны ни один американский авианосец не считается затопленным в бою.

Авианосец USS Bismarck Sea (CVE-95), 40-й из 50 эскортных авианосцев класса Casablanca был последним авианосцем ВМС США, затонувшим из-за действий противника.

21 февраля 1945 года CVE-95 затонул у острова Иводзимы после двух атак японских камикадзе.

Всего после окончания Второй мировой в мире затонуло семь авианосцев, ни один из них не был потерян в бою. Несколько американских авианосцев использовались в испытаниях атомной бомбы, в то время как USS America (CV-66) оказалось чрезвычайно трудно потопить на учениях с боевыми стрельбами.

Последним затонувшим авианосцем был флагман ВМС Бразилии NAe São Paulo (A-12), корабль времен Холодной войны должен был быть утилизирован частной компанией в Турции. Но в конечном итоге его затопили у берегов Бразилии.

USNS Card: что известно о корабле

В списке потопленных авианосцев нет USS Card (ACV-11). Военный корабль был флагманом оперативной группы 21.14, которую создали для уничтожения немецких подлодок в Северной Атлантике.

В послевоенное время судно перевели в резервный флот, а затем в 1958-м восстановили как USNS Card (T-AKV-40). Строго говоря, судно не было авианосцем и больше не состояло на вооружении ВМС США.

USNS Card использовали для доставки самолетов и другого военного оборудования в Южный Вьетнам в рамках военных обязательств Соединенных Штатов.

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Затонул во время участия США в Войне во Вьетнаме

Корабль USS Card регулярно заходил в порт Сайгон. Рано утром 2 мая 1964 года — после того, как на борт погрузили несколько вертолетов для возвращения в Соединенные Штаты — двое вьетконговских коммандос выбрались из канализационного туннеля рядом с местом, где корабль стоял. Они прикрепили две взрывчатки.

Авианосец USNS Card

По информации Военно-морского института США (USNI), один из диверсантов — Лам Шон Нао — тщательно собирал данные о передвижениях кораблей.

"Я был обучен революцией, получил задание от своих начальников и находился под защитой жителей города. Моя работа, когда я был докером, заключалась в сборе информации обо всех американских территориях, обо всех их лодках и всех военных складах", — вспоминал Нао годы спустя в интервью USNI.

До этой диверсии он также пытался взорвать USNS Core (T-AVK-41), но мина не сработала. Поэтому в следующий раз он взял с собой две: одну — с 80 кг тротила, вторую — с 8 кг взрывчатки C-4.

Ни Нао, ни его коллега по операции, который также был рабочим в порту, не привлекли особого внимания. Нао доплыл до корабля, установил мины, уплыл обратно к канализации и добрался домой.

Спустя час после установки взрывчатки и всего через 15 минут, как он переступил порог дома, мины сработали. Пять гражданских членов экипажа погибли, а корабль затонул кормой вперед в гавани на глубине около 15 метров.

Авианосец USS Card быстро восстановили и отремонтировали

USNS корабль подняли уже через 17 дней

С USNS Card перемещают груз, февраль 1965 года

Это был единственный случай, когда крупное американское судно затонуло во время Вьетнамской войны. Восстанавливать корабль начали практически сразу, со дна его подняли уже через 17 дней, отбуксировали к побережью Филиппин для ремонта. В дальнейшем вплоть до 1970 года корабль служит транспортным средством для военной техники.

Напомним, что Трампу нравится истребитель "F-32", которого нет, а от Х-32 Пентагон отказался.

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