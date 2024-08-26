Взяли две мины, чтоб наверняка: как вьетнамские командос потопили авианосец USS Card (фото, видео)
Лам Шон Нао До, один из диверсантов, прежде уже пытался взорвать американский корабль USNS Core, но что-то пошло не так. Поэтому в следующий раз он прикрепил к кораблю USS Card сразу две мины. Одну — с 80 кг тротила, вторую — с 8 кг взрывчатки C-4.
USS Card (ACV-11) — эскортный авианосец класса Bogue времен Второй мировой и единственный большой американский корабль, который был потоплен во время Войны во Вьетнаме. Об этом пишет The National Interest.
Card — бывший флагман в Атлантике во времена Второй мировой — в 1958 году был восстановлен как USNS Card (T-AKV-40) и использовался для перевозки военного оборудования в Южный Вьетнам. 2 мая 1964 года два разведчика Вьетконга успешно прикрепили мины к кораблю, когда он стоял на якоре в Сайгоне. Корабль затонул на глубине 15 метров, при этом также погибли пять членов экипажа.
Спустя 15 дней Card достали со дна и начали ремонтировать, судно продолжило службу до 1970 года. Этот случай выявил уязвимости системы безопасности портов, с тех пор соответствующие военно-морские протоколы изменили.
Потопление USNS Card: морская победа Вьетнама
Официально после завершения Второй мировой войны ни один американский авианосец не считается затопленным в бою.
Авианосец USS Bismarck Sea (CVE-95), 40-й из 50 эскортных авианосцев класса Casablanca был последним авианосцем ВМС США, затонувшим из-за действий противника.
21 февраля 1945 года CVE-95 затонул у острова Иводзимы после двух атак японских камикадзе.
Всего после окончания Второй мировой в мире затонуло семь авианосцев, ни один из них не был потерян в бою. Несколько американских авианосцев использовались в испытаниях атомной бомбы, в то время как USS America (CV-66) оказалось чрезвычайно трудно потопить на учениях с боевыми стрельбами.
Последним затонувшим авианосцем был флагман ВМС Бразилии NAe São Paulo (A-12), корабль времен Холодной войны должен был быть утилизирован частной компанией в Турции. Но в конечном итоге его затопили у берегов Бразилии.
USNS Card: что известно о корабле
В списке потопленных авианосцев нет USS Card (ACV-11). Военный корабль был флагманом оперативной группы 21.14, которую создали для уничтожения немецких подлодок в Северной Атлантике.
В послевоенное время судно перевели в резервный флот, а затем в 1958-м восстановили как USNS Card (T-AKV-40). Строго говоря, судно не было авианосцем и больше не состояло на вооружении ВМС США.
USNS Card использовали для доставки самолетов и другого военного оборудования в Южный Вьетнам в рамках военных обязательств Соединенных Штатов.Важно
Затонул во время участия США в Войне во Вьетнаме
Корабль USS Card регулярно заходил в порт Сайгон. Рано утром 2 мая 1964 года — после того, как на борт погрузили несколько вертолетов для возвращения в Соединенные Штаты — двое вьетконговских коммандос выбрались из канализационного туннеля рядом с местом, где корабль стоял. Они прикрепили две взрывчатки.
По информации Военно-морского института США (USNI), один из диверсантов — Лам Шон Нао — тщательно собирал данные о передвижениях кораблей.
"Я был обучен революцией, получил задание от своих начальников и находился под защитой жителей города. Моя работа, когда я был докером, заключалась в сборе информации обо всех американских территориях, обо всех их лодках и всех военных складах", — вспоминал Нао годы спустя в интервью USNI.
До этой диверсии он также пытался взорвать USNS Core (T-AVK-41), но мина не сработала. Поэтому в следующий раз он взял с собой две: одну — с 80 кг тротила, вторую — с 8 кг взрывчатки C-4.
Ни Нао, ни его коллега по операции, который также был рабочим в порту, не привлекли особого внимания. Нао доплыл до корабля, установил мины, уплыл обратно к канализации и добрался домой.
Спустя час после установки взрывчатки и всего через 15 минут, как он переступил порог дома, мины сработали. Пять гражданских членов экипажа погибли, а корабль затонул кормой вперед в гавани на глубине около 15 метров.
Авианосец USS Card быстро восстановили и отремонтировали
Это был единственный случай, когда крупное американское судно затонуло во время Вьетнамской войны. Восстанавливать корабль начали практически сразу, со дна его подняли уже через 17 дней, отбуксировали к побережью Филиппин для ремонта. В дальнейшем вплоть до 1970 года корабль служит транспортным средством для военной техники.
Напомним, что Трампу нравится истребитель "F-32", которого нет, а от Х-32 Пентагон отказался.
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