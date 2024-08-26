Квартиру за звання: президент підписав Указ про надання Героям України власного житла

Указом встановлено, що на допомогу мають право не лише Герої України, а і члені їх сімей. Надається така допомога за рахунок відомства, де проходили службу ці громадяни.

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Люди, які отримали звання Героя України, зможуть отримати від держави житло. Відповідний Указ "Про одноразову адресну допомогу особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку" підписав Президент України.

"Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", — йде мова у документі.

В указі також зазначається, що в разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєне згадане звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування їх на обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов.

Вказана допомога надається в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.

Нагадаємо, що у суботу, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. Відповідно документа релігійні організації, пов'язані з РФ, мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності України заявив, що "українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів".