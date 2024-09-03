Сили оборони знищили дві установки "Град" росіян під Донецьком (відео)

Техніку противника було знищено на Покровському напрямку силами спецпідрозділу СБУ та бійцями 45-ої та окремої артилерійської бригади ЗСУ і 32-ї ОМБр.

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Українські захисники продовжують успішні дії зі знищення військової техніки противника в зоні бойових дій. Останніми днями було ліквідовано дві російські 122-мм реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Град" у Донецькій області. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко в Telegram, опублікувавши відповідне відео.

Першу РСЗВ БМ-21 "Град" на Покровському напрямку знищили бійці Центру спеціальних операцій СБУ. З метою ураження ворожої техніки були використані ударні FPV-дрони, а також артилерійські системи. На кадрах видно, як українські дрони фіксують пересування російської установки на околиці тимчасово окупованої Авдіївки.

Як повідомили оглядачі "Мілітарного", другий "Град" було знищено у східному напрямку спільними зусиллями 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ та 32-ї окремої механізованої бригади. Згідно з даними, представленими в Telegram-каналі "Війна в Україні. Втрати техніки", цю систему було виявлено і знищено в Горлівці, яка перебуває під російською окупацією з 2014 року.

Експерти зазначають, що FPV-дрони стають важливим елементом сучасної війни, даючи змогу ефективно виявляти й уражати ворожі цілі. Під час російсько-української війни такі БПЛА використовуються в різних варіантах уже кілька років і демонструють високу ефективність під час знищення техніки та живої сили противника.

За інформацією українських військових, сучасні FPV-дрони здатні долати значні відстані, досягаючи десятків кілометрів, для ураження цілей, що робить їх незамінними в умовах інтенсивних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російські сили атакували хибну ціль у вигляді реактивної системи залпового вогню M270. Це була надувна приманка від компанії Inflatech із синтетичного шовку, яка виконана досить правдоподібно.