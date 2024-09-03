Силы обороны уничтожили две установки "Град" россиян под Донецком (видео)

Техника противника была уничтожена на Покровском направлении силами спецподразделения СБУ и бойцами 45-ой и отдельной артиллерийской бригады ВСУ и 32-й ОМБр.

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Украинские защитники продолжают успешные действия по уничтожению военной техники противника в зоне боевых действий. В последние дни были ликвидированы две российские 122-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" в Донецкой области. Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

Первую РСЗО БМ-21 "Град" на Покровском направлении уничтожили бойцы Центра специальных операций СБУ. С целью поражения вражеской техники были использованы ударные FPV-дроны, а также артиллерийские системы. На кадрах видно, как украинские дроны фиксируют передвижение российской установки на окраине временно оккупированной Авдеевки.

Как сообщили обозреватели "Милитарного", второй "Град" был уничтожен в восточном направлении совместными усилиями 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ и 32-й отдельной механизированной бригады. Согласно данным, представленным в Telegram-канале "Война в Украине. Потери техники", эта система была обнаружена и уничтожена в Горловке, которая находится под российской оккупацией с 2014 года.

Эксперты отмечают, что FPV-дроны становятся важным элементом современной войны, позволяя эффективно обнаруживать и поражать вражеские цели. В ходе российско-украинской войны такие БПЛА используются в разных вариантах уже несколько лет и демонстрируют высокую эффективность при уничтожении техники и живой силы противника.

По информации украинских военных, современные FPV-дроны способны преодолевать значительные расстояния, достигая десятков километров, для поражения целей, что делает их незаменимыми в условиях интенсивных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские силы атаковали ложную цель в виде реактивной системы залпового огня M270. Это была надувная приманка от компании Inflatech из синтетического шелка, которая выполнена весьма правдоподобно.