У Китаї помітили таємничий безпілотник: експерти вважають, що це CS-5000T

У мережі активно обговорюють політ апарата, який виконано за конструкцією "літаючого крила", що потенційно має високу аеродинамічну ефективність і стелс-характеристики.

Related video

У китайських соціальних мережах з'явилося відео польоту загадкового літального крилатого апарата без екіпажу, раніше невідомого широкому загалу, що викликало жваві дискусії серед аналітиків та ентузіастів оборонної промисловості. Вони звернули увагу на незвичайну форму, і хоча офіційні джерела поки що не підтверджують його походження, багато експертів схиляються до того, що це може бути нова розробка китайських військових — CS-5000T.

Видання Defence Blog пише, апарат CS-5000T, як припускають, є демонстратором безпілотних технологій або концептуальним проєктом перспективного стелс-дрона. Конструкція "літаючого крила", характерна для машини, вказує на прагнення до високої аеродинамічної ефективності та низької помітності для радарів.

Такі особливості роблять його потенційно важливим інструментом для розвідки та бойових операцій, особливо в умовах високої насиченості ППО.

Попри широке обговорення в соцмережах, подробиці про CS-5000T залишаються вкрай мізерними. Немає ані офіційних заяв, ані опублікованих технічних характеристик, що залишає поле для спекуляцій і припущень. Але побутує думка, що апарат є аналогом американського MQ-20 Avenger з традиційнішою конструкцією.

За іншою версією, безпілотник стане веденим винищувачів п'ятого покоління J-20 і діятиме з авіаносців і кораблів типу LHD Type 076, оснащених електромагнітною катапультою (система EMALS).

Деякі аналітики вважають, що якщо CS-5000T справді виявиться новим стелс-безпілотником, це може означати значний крок уперед у сфері безпілотних технологій, здатний змінити розподіл сил у регіоні та за його межами. А з урахуванням агресивного розвитку Китаю у сфері високих технологій, поява такого апарата може свідчити про нові можливості НВАК у сфері прихованих операцій і повітряної війни.

Важливо

Росія і Китай перетворюють "Шахед" на дрон типу "Ланцет": що вони вирішили змінити (фото)

Раніше повідомлялося, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель Shahed. Тобто, Пекін наближається до надання летальної допомоги РФ, від якої застерігали західні чиновники.