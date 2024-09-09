Іран представив оригінальну модернізацію американського танка М-60 (фото)

Йдеться про машину Soleiman-402, яка отримала додатковий захист, нову систему управління вогнем, додаткові оптико-електронні блоки, а також новий дизайн.

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В Ірані відбулася презентація нового бойового танка Soleiman-402, створеного на базі американського танка M-60A1, який був придбаний Іраном у 1970-х роках. Захід, який очолив командувач сухопутними військами країни генерал-майор Абдул Рахім Мусаві, відбувся в центрі сухопутних військ "Шахід Зархаран". Про це 7 вересня повідомили оглядачі Defensa.

Soleiman-402 є результатом модернізації старих танків M-60, які були списані більшістю операторів по всьому світу. Іран же зберіг близько 150 з більш ніж 400 танків цієї моделі, які були куплені до Ісламської революції. Модернізація спрямована на поліпшення характеристик танка і його адаптацію до сучасних бойових умов.

Основні зміни в конструкції

Попри мізерний опис технічних характеристик, можна виділити кілька видимих змін у конструкції танка:

Покращена броня: на башті та корпусі танка встановлено блоки динамічного захисту (ERA), що має підвищити рівень захисту від протитанкових боєприпасів.

Нова система управління вогнем і поліпшене обладнання:

на машині встановлено систему електрооптичної протидії, аналогічну російській системі "Штора-1", здатну нейтралізувати протитанкові ракети;

танк оснащений дистанційно керованою туреллю з 12,7-мм кулеметом і оптико-електронним блоком для денного і нічного ведення вогню.

метеорологічна щогла передає інформацію про погодні умови в систему управління вогнем для точності стрільби.

Модернізований купол вежі:

низькопрофільний купол із поліпшеною системою спостереження замінив оригінальний великий купол M-60. Це рішення дає змогу зменшити вразливість танка на полі бою.

Дизайн і ергономіка:

цікавий дизайн бічних "спідниць" з елементами, що нагадують зубці пилки, схожий з прототипом Abrams-X. Водночас їхні захисні властивості можуть бути обмеженими через малу товщину.

Зброя:

гармата танка оснащена зовнішнім екраном, імовірно для зниження теплового випромінювання. Однак це рішення, скоріше, має естетичний характер, враховуючи відсутність броньованої обшивки.

Додаткові оптико-електронні блоки:

у передній частині башти встановлено два оптико-електронні блоки для забезпечення периметрального огляду і попередження про лазерне наведення, що покращує захист від атак із використанням протитанкових ракет.

Фото: IRNA

Фото: IRNA

Можливості та бойовий потенціал танка

Попри внесені поліпшення, Soleiman-402 все ж базується на конструкції танка M-60, розробленого в 1960-ті роки. Таким чином, його ефективність проти сучасних бойових танків залишається під питанням. Експерти зазначили, що іранська модернізація спрямована на підвищення бойових характеристик в умовах асиметричної війни та протидії технологіям супротивника, включно з сучасними протитанковими системами.

І хоча наявність поліпшеної електрооптичної системи та системи активного захисту збільшує шанси Soleiman-402 проти старих зразків протитанкових озброєнь, проте ефективність танка в умовах зіткнень із сучаснішими танками або авіацією із застосуванням високоточних боєприпасів залишається під сумнівом.

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