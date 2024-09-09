Иран представил оригинальную модернизацию американского танка М-60 (фото)

Речь идет о машине Soleiman-402, которая получила дополнительную защиту, новую систему управления огнем, дополнительные оптико-электронные блоки, а также новый дизайн.

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В Иране прошла презентации нового боевого танка Soleiman-402, созданного на базе американского танка M-60A1, который был приобретен Ираном в 1970-х года. Мероприятие, которое возглавил командующий сухопутными войсками страны генерал-майор Абдул Рахим Мусави прошло в центре сухопутных войск "Шахид Зархаран". Об этом 7 сентября сообщили обозреватели Defensa.

Soleiman-402 является результатом модернизации старых танков M-60, которые были списаны большинством операторов по всему миру. Иран же сохранил около 150 из более чем 400 танков этой модели, которые были куплены до Исламской революции. Модернизация направлена на улучшение характеристик танка и его адаптацию к современным боевым условиям.

Основные изменения в конструкции

Несмотря на скудное описание технических характеристик, можно выделить несколько видимых изменений в конструкции танка:

Улучшенная броня: на башне и корпусе танка установлены блоки динамической защиты (ERA), что должно повысить уровень защиты от противотанковых боеприпасов.

Новая система управления огнем и улучшенное оборудование:

на машине установлена система электрооптического противодействия, аналогичная российской системе "Штора-1", способная нейтрализовать противотанковые ракеты;

танк оснащен дистанционно управляемой турелью с 12,7-мм пулеметом и оптико-электронным блоком для дневного и ночного ведения огня.

метеорологическая мачта передает информацию о погодных условиях в систему управления огнем для точности стрельбы.

Модернизированный купол башни:

низкопрофильный купол с улучшенной системой наблюдения заменил оригинальный большой купол M-60. Данное решение позволяет уменьшить уязвимость танка на поле боя.

Дизайн и эргономика:

любопытный дизайн боковых юбок с элементами, напоминающими зубцы пилы, схожий с прототипом Abrams-X. В то же время их защитные свойства могут быть ограниченными из-за малой толщины.

Оружие:

орудие танка оснащено внешним экраном, предположительно для снижения теплового излучения. Однако это решение, скорее, имеет эстетический характер, учитывая отсутствие бронированной обшивки.

Дополнительные оптико-электронные блоки:

в передней части башни установлены два оптико-электронных блока для обеспечения периметрального обзора и предупреждения о лазерном наведении, что улучшает защиту от атак с использованием противотанковых ракет.

Фото: IRNA

Фото: IRNA

Возможности и боевой потенциал танка

Несмотря на внесенные улучшения, Soleiman-402 все же базируется на конструкции танка M-60, разработанного в 1960-е годы. Таким образом, его эффективность против современных боевых танков остается под вопросом. Эксперты отметили, что иранская модернизация направлена на повышение боевых характеристик в условиях асимметричной войны и противодействия технологиям противника, включая современные противотанковые системы.

И хотя наличие улучшенной электрооптической системы и системы активной защиты увеличивает шансы Soleiman-402 против старых образцов противотанковых вооружений, тем не менее, эффективность танка в условиях столкновений с более современными танками или авиацией с применением высокоточных боеприпасов остается под сомнением.

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