В Иране засветился модернизированный танк М60: какие улучшения получил ветеран (фото)

Иранские оружейники попытались "одеть" старый танк в современную оболочку, установив дистанционный боевой модуль. Изменения коснулись бронирования танка, а также внутренних систем — в частности системы прицеливания.

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В условиях санкций и ограничений на импорт оружия Иран ищет способы поддержания своего военного потенциала при помощи того вооружения, которое осталось со времен до исламской революции 1979 года. В частности иранские оружейники стремятся модернизировать 150 единиц танков M60, которые составляют лишь около 10% от общего парка. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Авторы материала отмечают, что последняя модернизация настолько изменила M60, что они уже мало напоминают американские танки времен Холодной войны, разработанные в конце 50-х годов. В то же время опубликованные кадры о процессе модернизации M60 к сожалению дают немного информации о проделанной работе иранских специалистов.

Обозреватели считают, что разработчики в ходе глобальной модернизации слишком уж вдохновились футуризмом — на опубликованных кадрах башня машины была не заменена, а максимально переработана. В частности, речь идет об установке динамической защиты. Кроме того предположительно танк оснастили панорамным прицелом.

"Также на башне — традиционный для современных танков пулеметный боевой модуль. Причины появления кожуха кроме дизайнерского решения не просматриваются, как и скошенных бортовых экранов", — пишут эксперты.

Иранские разработчики, вдохновленные, вероятно, модернизацией M60 от Israel Military Industries, известной как M60T Sabra, "одели" свои танки M60 в современную оболочку. Эти машины используют 120-мм пушку MG253. Также есть возможность замены пушки на 125-мм, так как на иранском Zulfiqar, который похож на американский Abrams, использована именно советское орудие 2А46.

Танк M60T Sabra

Как пишут обозреватели Army Recognition, иранская модернизация танка M60A1 включает такие заметные улучшения, как дополнительные броневые листы на корпусе и башне, обеспечивающие превосходную защиту от противотанковых средств. Модернизация также включает в себя защитный щиток ствола орудия для обеспечения оптимальной производительности и безопасности экипажа во время операций. Существенным усовершенствованием является размещение на башне дистанционного боевого модуля, расширяющего огневую мощь и эксплуатационную гибкость танка.

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В заключении эксперты отметили, что более подробная информация о возможных изменениях в силовом оборудовании и интеграции новых систем будет известна только после более детальной демонстрации техники. Таким образом, это лишь начало иранской модернизации танков, которая может оказаться значительным изменением в их военном потенциале.

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