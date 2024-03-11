Иран представил модель подводной лодки класса Fateh: эксперты дали оценку проекту (фото)

Иранские специалисты при создании новой субмарины решили применить технологию AIP. Это механизм, который позволяет заряжать аккумуляторы лодки, даже когда она находится под водой.

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Министерство обороны Ирана на выставке DIMDEX 2024 в Катаре продемонстрировало модель подводной лодки класса Fateh. Обозреватели Naval News заинтересовались экспонатом, и пообщавшись с представителями иранского стенда, дали предварительную оценку новой субмарине.

В ходе беседы выяснилось, что иранские конструкторы разработали подводную лодку, оснащенную воздухонезависимой двигательной установкой (AIP). Благодаря этой технологии в иранской субмарине класса Fateh планируют заменить батареи на систему AIP.

Сообщается, что проект находится в стадии реализации, и примерно через год планируется установить систему AIP на первую подводную лодку класса Fateh. И после оценки результатов на первой субмарине процесс модернизации распространится на другие лодки этого же класса.

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"Анализ образца предполагает использование двигательной установки, подобной системе Стирлинга. Ожидается, что добавление технологии AIP значительно повысит эксплуатационные возможности этих субмарин, в частности, увеличит их подводную выносливость, что является ключевым атрибутом дизель-электрических подводных лодок", — отметили эксперты.

Модель системы AIP, разработанная Технологическим университетом Малека Аштара

Что известно об иранской подлодке

Подводная лодка класса Fateh, пишут британские обозреватели, является значительным достижением в иранском кораблестроении и представляет собой качественный скачок по сравнению со своей предшественницей, лодкой класса Gadir.

Макет подводной лодки класса Fateh

Например, субмарина класса Gadir имеет водоизмещение в 120 тонн, в то время как Fateh может похвастаться значительно большим водоизмещением — около 600 тонн. При этом глубина погружения аппарата составляет около 200 метров, а запас автономного хода в открытом море может составлять до пяти недель, что подчеркивает ее устойчивый боевой потенциал.

Что касается вооружения новой подводной лодки, то пока только известно, что оно представляет собой четыре 533-мм торпедных аппарата, расположенных в носовой части.

Преимущества технологии AIP

AIP — это механизм, который позволяет заряжать аккумуляторы, даже когда лодка находится под водой. Однако даже при использовании AIP подводная лодка должна всплывать на поверхность примерно каждые три недели.

Данная технология уже применяется на подводных лодках различных стран. Например, на сегодняшний день почти 20 стран эксплуатируют такие субмарины: Израиль эксплуатирует Dolphin, Норвегия и Германия — Type 212, Швеция — Gotland, Япония — Harushio и т.д.

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