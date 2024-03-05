Отдельные спальни и душевые: в США испытывают атомную субмарину со смешанным экипажем

Подводная лодка USS New Jersey в своем роде является уникальной. При ее строительстве конструкторы учли все особенности разнополого экипажа, и прежде всего потребности женщин-подводниц.

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В США начали испытания многоцелевой атомной USS New Jersey (SSN-796) класса Virginia, которая была специально спроектирована с учетом особенностей экипажа. Впервые в истории американских ВМС экипаж боевой субмарины состоит из мужчин и женщин, что стало важной вехой в гендерной интеграции в военно-морских силах. Об этом сообщает газета Минобороны США Stars and Stripes.

Испытания включали в себя первое погружение под воду и проведение высокоскоростных маневров на поверхности и под водой. Ожидается, что USS New Jersey будет передана ВМС в конце этого года. Хотя это 23-я подлодка класса Virginia, она также является первой в своем роде.

Дело в том, что субмарина создана с учетом потребностей женщин-подводниц. Она оборудована отдельными ванными комнатами, душевыми и спальными помещениями, специально предназначенными для разнополого экипажа. Кроме того, была проведена комплексная модернизация, в ходе которой были заменены все указатели и мониторы.

Подготовка к спуску на воду атомной подводной лодки USS New Jersey

"Первый выход USS New Jersey в море — это значительная веха и первая серьезная проверка возможностей подводной лодки в море", — сказал Джейсон Уорд, вице-президент Newport News Shipbuilding по строительству подводных лодок класса Virginia.

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Учитывая тот момент, женщины служат на подводных лодках уже более десяти лет, командование ВМС США предпринимает решительные шаги по обеспечению гендерного равенства. Оно намерено пересмотреть некоторые названия должностей и специальностей, в которых в настоящее время используется термин "человек", и в процессе переименования использовать гендерно-нейтральный подход.

Решение деликатного вопроса

Эксперты по этому случаю отмечают, что SSN-796 подходящей для разнополого экипажа, не ограничивается расположением кают, помещений или спальных коек.

"Исторически сложилось так, что подводные лодки проектировались с системами управления, предназначенными для мужского экипажа. Эта субмарина знаменует собой продуманное изменение конструкции. Например, системы управления расположены ниже, чем обычно, что делает их доступными для женщин", — пишут эксперты.

Кроме физиологических моментов военные проектировщики учли и ряд других проблем смешанного экипажа, ведь подводные лодки — это замкнутое пространство, где моряки живут в тесном помещении в течение длительного времени. Интеграция женщин в эту среду вызвала обеспокоенность по поводу сохранения приватности и предотвращения братания. Также в ВМС беспокоились о том, как разместить разнополые экипажи в таких тесных каютах без ущерба для боевой эффективности субмарины.

Однако в конечном итоге эти препятствия были преодолены. А американские ВМС признали неоценимый вклад, который женщины могут внести в службу на подводных лодках, подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что Россия планирует увеличить число субмарин класса "Ясень" до 12 единиц. Предполагается, что стоимость каждой АПЛ составит около 455 млн долларов.