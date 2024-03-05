Окремі спальні та душові: у США випробовують атомну субмарину зі змішаним екіпажем

Підводний човен USS New Jersey у своєму роді є унікальним. Під час його будівництва конструктори врахували всі особливості різностатевого екіпажу, і насамперед потреби жінок-підводниць.

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У США почали випробування багатоцільової атомної USS New Jersey (SSN-796) класу Virginia, яка була спеціально спроєктована з урахуванням особливостей екіпажу. Уперше в історії американських ВМС екіпаж бойової субмарини складається з чоловіків і жінок, що стало важливою віхою в гендерній інтеграції у військово-морських силах. Про це повідомляє газета Міноборони США Stars and Stripes.

Випробування охоплювали перше занурення під воду і проведення високошвидкісних маневрів на поверхні й під водою. Очікується, що USS New Jersey буде передано ВМС наприкінці цього року. Хоча це 23-й підводний човен класу Virginia, він також є першим у своєму роді.

Річ у тім, що субмарина створена з урахуванням потреб жінок-підводниць. Вона обладнана окремими ванними кімнатами, душовими та спальними приміщеннями, спеціально призначеними для різностатевого екіпажу. Крім того, було проведено комплексну модернізацію, під час якої було замінено всі покажчики та монітори.

Підготовка до спуску на воду атомного підводного човна USS New Jersey

"Перший вихід USS New Jersey в море — це значна віха і перша серйозна перевірка можливостей підводного човна в морі", — сказав Джейсон Ворд, віцепрезидент Newport News Shipbuilding з будівництва підводних човнів класу Virginia.

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З огляду на той момент, що жінки служать на підводних човнах уже понад десять років, командування ВМС США робить рішучі кроки для забезпечення гендерної рівності. Воно має намір переглянути деякі назви посад і спеціальностей, у яких нині використовується термін "людина", і в процесі перейменування використовувати гендерно-нейтральний підхід.

Розв'язання делікатного питання

Експерти з цієї нагоди зазначають, що SSN-796 придатна для різностатевого екіпажу, що не обмежується розташуванням кают, приміщень або спальних ліжок.

"Історично склалося так, що підводні човни проєктувалися з системами управління, призначеними для чоловічого екіпажу. Ця субмарина знаменує собою продуману зміну конструкції. Наприклад, системи управління розташовані нижче, ніж зазвичай, що робить їх доступними для жінок", — пишуть експерти.

Окрім фізіологічних моментів військові проєктувальники врахували й низку інших проблем змішаного екіпажу, адже підводні човни — це замкнутий простір, де моряки живуть у тісному приміщенні протягом тривалого часу. Інтеграція жінок у це середовище викликала занепокоєння з приводу збереження приватності та запобігання братання. Також у ВМС турбувалися про те, як розмістити різностатеві екіпажі в таких тісних каютах без шкоди для бойової ефективності субмарини.

Однак зрештою ці перешкоди було подолано. А американські ВМС визнали неоціненний внесок, який жінки можуть зробити в службу на підводних човнах, підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що Росія планує збільшити кількість субмарин класу "Ясень" до 12 одиниць. Передбачається, що вартість кожної АПЛ складе близько 455 млн доларів.