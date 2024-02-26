Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Американці повернуть до ладу субмарину USS Boise, яка чекає на ремонт 9 років

Атомний підводний човен USS Boise
Фото: seaforces.org | Атомний підводний човен USS Boise класу Los Angeles

Атомний підводний човен простояв в очікуванні капітального ремонту через те, що на тлі робіт з модернізації кораблів і авіаносців підводні човни опинилися в самому низу списку пріоритетів.

Related video

Військово-морські сили США нарешті почнуть ремонт атомної субмарини USS Boise (SSN 764) класу Los Angeles, яка не виходила в море з 2015 року. Контракт на суму 1,2 млрд доларів буде укладено з компанією HII Newport News Shipbuilding (NNS), а роботи мають бути завершені до вересня 2029 року. Про це 24 лютого повідомили в Defense News.

Ремонт розпочнеться після майже десятирічної перерви в капітальному ремонті, протягом якої субмарина раз у раз переміщалася між Ньюпорт-Ньюс і прилеглою військово-морською корабельнею в Норфолку. Як зазначають оглядачі, ніколи не було ні місця для ремонту підводного човна USS Boise, ні грошей для фінансування робіт.

Причина таких затримок полягає в тому, що на тлі робіт з модернізації кораблів і авіаносців американські підводні човни опинилися в самому низу списку пріоритетів — деякі з них були готові до експлуатації з великими затримками, а інші, як Boise, навіть не були розпочаті.

Важливо
ВМС США створюють морський безпілотник на основі кустарної "наркосубмарини" (відео)
ВМС США створюють морський безпілотник на основі кустарної "наркосубмарини" (відео)

Наприклад, USS Boise 2018 року було направлено на приватну корабельня Newport News Shipbuilding з метою початку капітального ремонту. Човен мав бути готовим до 2021 року. На планування було виділено 351,8 млн доларів, проте роботи так і не стартували.

Контракт охоплює роботи, які охоплюватимуть обслуговування і відновлення конструкції корпусу субмарини, паливних баків, силових установок, електростанції, допоміжних систем, озброєння тощо.

"Команда NNS з нетерпінням чекає на можливість використати наш досвід в обслуговуванні атомних підводних човнів, щоб почати цей важливий капітальний ремонт", — заявив представник корабельні Тодд Корілло.

Субмарина USS Boise на верфі Huntington Ingalls Industries у Ньюпорт-Ньюсі, штат Вірджинія. Джерело: Defense News Fullscreen
Субмарина USS Boise на верфі Huntington Ingalls Industries у Ньюпорт-Ньюсі, штат Вірджинія. Джерело: Defense News

Коротко про субмарину USS Boise

Підводний човен USS Boise було закладено 25 серпня 1988 року в Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія, і спущено на воду 23 березня 1991 року. У 2002 році субмарину призначили до складу бойової групи авіаносця John F. Kennedy, коли група брала участь в операції "Непохитна свобода".

USS Boise обігнула земну кулю під час плавання протяжністю 37 000 миль з 30 жовтня 2006 року по 30 травня 2007 року. Вона вийшла з Норфолка, прослизнула під арктичними льодами в Тихий океан, пройшла на північ через Суецький канал, перетнула Середземне море і повернулася в Норфолк.

Човен озброєний 10 торпедними апаратами Mk48 ADCAP з перезарядженням, ударними ракетами Tomahawk block 3 SLCM дальністю 3100 км, протикорабельними ракетами Harpoon дальністю 130 км і мінними постановками Mk67 мобільних мін Mk60 captor.

Раніше повідомлялося, що Норвегія в рамках німецько-норвезького стратегічного партнерства працює над створенням нового підводного човна Type 212CD, що стане "переломним моментом" для Королівського норвезького флоту.