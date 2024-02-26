Американцы вернут в строй субмарину USS Boise, которая ждет ремонта 9 лет

Атомная подлодка простояла в ожидании капитального ремонта из-за того, что на фоне работ по модернизации кораблей и авианосцев подводные лодки оказались в самом низу списка приоритетов.

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Военно-морские силы США наконец-то начнут ремонт атомной субмарины USS Boise (SSN 764) класса Los Angeles, которая не выходила в море с 2015 года. Контракт на сумму 1,2 млрд долларов будет заключен с компанией HII Newport News Shipbuilding (NNS), а работы должны быть завершены к сентябрю 2029 года. Об этом 24 февраля сообщили в Defense News.

Ремонт начнется после почти десятилетнего перерыва в капитальном ремонте, в течение которого субмарина то и дело перемещалась между Ньюпорт-Ньюс и близлежащей военно-морской верфью в Норфолке. Как отмечают обозреватели, Никогда не было ни места для ремонта подлодки USS Boise, ни денег для финансирования работ.

Причина таких задержек заключается в том, что на фоне работ по модернизации кораблей и авианосцев американские подводные лодки оказались в самом низу списка приоритетов — некоторые из них были готовы к эксплуатации с большими задержками, а другие, как Boise, даже не были начаты.

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Например, USS Boise в 2018 году была направлена на частную верфь Newport News Shipbuilding с целью начала капитального ремонта. Лодка должна была быть готова к 2021 году. На планирование были выделены 351,8 млн долларов, однако работы так и не стартовали.

Контракт охватывает работы, которые будут включать в себя обслуживание и восстановление конструкции корпуса субмарины, топливных баков, силовых установок, электростанции, вспомогательных систем, вооружения и т.д.

"Команда NNS с нетерпением ждет возможности использовать наш опыт в обслуживании атомных подводных лодок, чтобы начать этот важный капитальный ремонт", — заявил представитель верфи Тодд Корилло.

Субмарина USS Boise на верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния. Источник: Defense News

Кратко о субмарине USS Boise

Подводная лодка USS Boise была заложена 25 августа 1988 года в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния и спущена на воду 23 марта 1991 года. В 2002 году субмарина была назначена в состав боевой группы авианосца John F. Kennedy, когда группа принимала участие в операции "Несокрушимая свобода".

USS Boise обогнула земной шар во время плавания протяженностью 37 000 миль с 30 октября 2006 года по 30 мая 2007 года. Она вышла из Норфолка, проскользнула под арктическими льдами в Тихий океан, прошла на север через Суэцкий канал, пересекла Средиземное море и вернулась в Норфолк.

Лодка вооружена 10 торпедными аппаратами Mk48 ADCAP с перезарядкой, ударными ракетами Tomahawk block 3 SLCM дальностью 3100 км, противокорабельными ракетами Harpoon дальностью 130 км и минными постановками Mk67 мобильных мин Mk60 captor.

Ранее сообщалось, что Норвегия в рамках германо-норвежского стратегического партнерства работает над созданием новой подводной лодки Type 212CD, что станет "переломным моментом" для Королевского норвежского флота.