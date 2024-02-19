Изменит правила игры: Норвегия создает новую подводную лодку T212CD (фото)

Командование морских сил Норвегии утверждает, что новая субмарина сможет находиться под водой неделями, не раскрывая места своего месторасположения.

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Норвегия в рамках германо-норвежского стратегического партнерства работает над созданием новой подводной лодки Type 212CD, что станет "переломным моментом" для Королевского норвежского флота (RNoN). Как заявил командующий ВМС Норвегии контр-адмирал Оливер Бердаль, новая субмарина сможет неделями находиться под водой, не раскрывая свое присутствие. Об этом сообщает британская газета Naval News.

Норвежский адмирал отметил, что силовая установка 212CD сочетает в себе технологии воздухонезависимой тяги (AIP) и водородных топливных элементов, что позволяет значительно увеличить выносливость при погружении.

"Подводная лодка может находиться под водой неделями, не раскрывая себя, и это меняет правила игры. Вы в корне меняете уязвимость, поскольку снижаете уровень облучения", — сказал Бердаль.

По его словам, новая субмарина призвана обеспечить улучшенную ситуационную осведомленность и сетевое взаимодействие.

Модель норвежской подводной лодки 212CD

Производство первой лодки стартовало в ноябре 2023 года. Первоначально Норвегия заказала четыре аппарата, первые поставки которых ожидаются в 2029 году. Но позже в Минобороны страны заговорили о шести субмаринах нового типа — по оценке ведомства, увеличение численности сил до шести лодок "удвоит оперативную готовность и повысит способность вооруженных сил противостоять морским силам противника и лишить их свободы действий".

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К таким выводам норвежское командование ВМС пришло опираясь на сведения о подводном потенциале российского военного флота. Военные отметили, что Россия опирается на военно-морские базы на Кольском полуострове и, как следствие, нуждается в выходе из Баренцева моря через Норвежское море в Северную Атлантику.

"Укрепление потенциала российских подводных лодок включает в себя добавление крылатых ракет большой дальности, способных наносить точные удары по стратегически важным целям в Европе и атаковать морские линии связи союзников в Северной Атлантике", — подчеркнул Бердаль.

Напомним, многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота РФ после ремонта была спущена на воду. В ходе модернизация субмарина станет носителем так называемых "гиперзвуковых" ракет 3М22 "Циркон".