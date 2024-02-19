Змінить правила гри: Норвегія створює новий підводний човен T212CD (фото)

Командування морських сил Норвегії стверджує, що нова субмарина зможе перебувати під водою тижнями, не розкриваючи місця свого розташування.

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Норвегія в межах німецько-норвезького стратегічного партнерства працює над створенням нового підводного човна Type 212CD, що стане "переломним моментом" для Королівського норвезького флоту (RNoN). Як заявив командувач ВМС Норвегії контрадмірал Олівер Бердаль, нова субмарина зможе тижнями перебувати під водою, не розкриваючи своєї присутності. Про це повідомляє британська газета Naval News.

Норвезький адмірал зазначив, що силова установка 212CD поєднує в собі технології повітронезалежної тяги (AIP) і водневих паливних елементів, що дає змогу значно збільшити витривалість під час занурення.

"Підводний човен може перебувати під водою тижнями, не розкриваючи себе, і це змінює правила гри. Ви докорінно змінюєте вразливість, оскільки знижуєте рівень опромінення", — сказав Бердаль.

За його словами, нова субмарина покликана забезпечити поліпшену ситуаційну обізнаність і мережеву взаємодію.

Модель норвезького підводного човна 212CD

Виробництво першого човна стартувало в листопаді 2023 року. Спочатку Норвегія замовила чотири апарати, перші постачання яких очікуються 2029 року. Але пізніше в Міноборони країни заговорили про шість субмарин нового типу — за оцінкою відомства, збільшення чисельності сил до шести човнів "подвоїть оперативну готовність і підвищить здатність збройних сил протистояти морським силам противника та позбавити їх свободи дій".

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Таких висновків норвезьке командування ВМС дійшло, спираючись на відомості про підводний потенціал російського військового флоту. Військові зазначили, що Росія спирається на військово-морські бази на Кольському півострові та, як наслідок, потребує виходу з Баренцового моря через Норвезьке море в Північну Атлантику.

"Зміцнення потенціалу російських підводних човнів охоплює додавання крилатих ракет великої дальності, здатних завдавати удару по стратегічно важливих цілях у Європі й атакувати морські лінії зв'язку союзників у Північній Атлантиці", — підкреслив Бердаль.

Нагадаємо, багатоцільовий атомний підводний човен "Иркутск" проєкту 949АМ Тихоокеанського флоту РФ після ремонту було спущено на воду. Під час модернізації субмарина стане носієм так званих "гіперзвукових" ракет 3М22 "Циркон".