У РФ за чотири місяці відновили танк Т-90: про що це свідчить

Аналітики зазначили, що сам факт відновлення машини, яка зазнала 26 ушкоджень дронами-камікадзе, свідчить про гострий дефіцит цієї техніки в лавах ЗС РФ.

Related video

Російські пропагандистські ресурси заявляють, що "Уралвагонзавод" (УВЗ) за чотири тижні зумів відновити танк Т-90М "Прорив", який був сильно пошкоджений у бою. За їхньою інформацією, танк зазнав обстрілу 26 дронів-камікадзе з боку українських сил, але екіпаж нібито зміг вижити, попри важкі пошкодження. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express розповіли про поточні проблеми в галузі ремонту бойової техніки РФ, яка бере участь у бойових діях в Україні.

Автори матеріалу підкреслюють кілька ключових моментів, які викликають сумніви щодо ефективності та масштабів відновлення.

По-перше, ремонт машини з такими ушкодженнями за такий короткий термін викликає питання: подібні роботи зазвичай виконуються польовими ремонтними бригадами, а не провідним заводом російської бронетанкової промисловості. Це наочно демонструє можливі проблеми з виробничими потужностями заводу.

По-друге, сам факт того, що російський ВПК замість використання цього танка як джерела запчастин вирішив його відновлювати, також свідчить про можливий дефіцит нових машин. Це може вказувати на недостатній обсяг виробництва танків для покриття реальних потреб армії РФ.

Аналітики також зазначили, що дані про кількість вироблених танків можуть охоплювати не тільки випуск нових машин, а й відновлення, модернізацію, а також розконсервацію техніки. Наприклад, офіційно заявлено, що 2023 року російський ВПК випустив 2100 танків, а плани на 2024 і 2025 роки становлять по 1500 танків щорічно. Однак шведський дослідницький інститут FOI оцінює реальні можливості російського ВПК у 520 танків щорічно, з урахуванням як нових машин, так і відновлених і модернізованих.

Таким чином, відновлення танка Т-90М "Прорив", пошкодженого до стану "труни", може слугувати ілюстрацією того, як статистику з виробництва танків у Росії можна спотворити і вона може не відповідати дійсності.

Важливо

ЗС РФ втратили ювілейний сотий танк Т-90М: чому він гірший за західні машини

Нагадаємо, наприкінці травня в мережі з'явилися фото російського танка Т-90М, на якому видно помітні зміни: з вежі танка знято захисні "клітки", а на їхньому місці з'явилися дві симетрично розташовані бронеплити. Експерти припустили, що таке рішення проходить тестування під час бойових дій в Україні.