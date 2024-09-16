В РФ за четыре месяца восстановили танк Т-90: о чем это говорит

Аналитики отметили, что сам факт восстановления машины, которая получила 26 повреждений дронами-камикадзе свидетельствует об остром дефиците данной технике в рядах ВС РФ.

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Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что "Уралвагонзавод" (УВЗ) за четыре недели сумел восстановить танк Т-90М "Прорыв", который был сильно поврежден в бою. По их информации, танк подвергся обстрелу 26 дронов-камикадзе со стороны украинских сил, но экипаж якобы смог выжить, несмотря на тяжелые повреждения. В связи с этим обозреватели Defense Express рассказали о текущих проблемах в области ремонта боевой техники РФ, которая участвует в боевых действиях в Украине.

Авторы материала подчеркивают несколько ключевых моментов, которые вызывают сомнения относительно эффективности и масштабов восстановления.

Во-первых, ремонт машины с такими повреждениями за такой короткий срок вызывает вопросы: подобные работы обычно выполняются полевыми ремонтными бригадами, а не ведущим заводом российской бронетанковой промышленности. Это наглядно демонстрирует возможные проблемы с производственными мощностями завода.

Во-вторых, сам факт того, что российский ВПК вместо использования этого танка в качестве источника запчастей решил его восстанавливать, также свидетельствует о возможном дефиците новых машин. Это может указывать на недостаточный объем производства танков для покрытия реальных потребностей армии РФ.

Аналитики также отметили, что данные о количестве произведенных танков могут включать не только выпуск новых машин, но и восстановление, модернизацию, а также расконсервацию техники. Например, официально заявлено, что в 2023 году российский ВПК выпустил 2100 танков, а планы на 2024 и 2025 годы составляют по 1500 танков ежегодно. Однако шведский исследовательский институт FOI оценивает реальные возможности российского ВПК в 520 танков ежегодно, с учетом как новых машин, так и восстановленных и модернизированных.

Таким образом, восстановление танка Т-90М "Прорыв", поврежденного до состояния "гроба", может служить иллюстрацией того, как статистика по производству танков в России может быть искажена и не соответствовать действительности.

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Напомним, в конце мая в сети появились фото российского танка Т-90М, на котором видны заметные изменения: с башни танка сняты защитные "клетки", а на их месте появились две симметрично расположенные бронеплиты. Эксперты предположили, что такое решение проходит тестирование в ходе боевых действий в Украине.