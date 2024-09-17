У РФ показали унікальний український танк Т-72АГ: чим цікава машина (фото)

Танк був розроблений Харківським бюро імені Морозова в 90-х з метою вивести українські бронемашини на міжнародний рівень. Модель представляла економічний варіант для армій, які вже експлуатували Т-72.

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У лютому 2022 року, під час штурму російськими військами аеродрому Гостомель під Києвом, було захоплено рідкісний танк Т-72АГ — єдиний екземпляр у своєму роді. Розроблений Україною 1997 року, цей танк являє собою унікальну модернізацію радянського Т-72М, націлену на міжнародний ринок. Детальніше про українську машину розповіли оглядачі Army Recognition

У 1990-х українські зброярі прагнули модернізувати та вивести на міжнародний ринок свою військову техніку. У 1997 Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ) розробило Т-72АГ цього року як вдосконалений варіант основного бойового танка Т-72М. Пізніше зразок був представлений на виставці IDEX в Абу-Дабі — модель була орієнтована на країни, які вже використовують Т-72, і пропонувала більш економічний варіант порівняно з сучасними танками.

Основні елементи модернізації

Т-72АГ був оснащений низкою поліпшень. Основна 125-мм гармата 2А46 збереглася, але пропонувалася заміна на більш просунуту українську гармату КБА1. Для ураження цілей на далеких відстанях і в складних умовах встановлено модернізовану систему управління вогнем із прицілом 1Г46, що підтримує наведення ракет. Важливим елементом була і нова система нічного бачення ТПН-4E з можливістю додавання тепловізійної камери.

Український танк Т-72АГ Фото: Army Recognition

Український танк Т-72АГ Фото: Army Recognition

Броня танка також зазнала змін: додано додаткові модулі та динамічний захист "Ніж", а двигун замінили на 6ТД потужністю 1 000-1 200 к. с., що дало змогу розвивати швидкість до 75 км/год.

Оглядачі зазначили, попри технологічні досягнення, модель не мала успіху на міжнародному ринку і унікальний прототип залишився на озброєнні української армії.

У період військових дій на Донбасі у 2014 році танк Т-72АГ був спрямований на підтримку українських сил, а на початку повномасштабного вторгнення РФ потрапив у район Гостомеля.

"Т-72АГ ілюструє проблеми, з якими стикається Україна під час модернізації своєї військової техніки та утвердження на міжнародному ринку озброєнь", — підсумували експерти.

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