В РФ показали уникальный украинский танк Т-72АГ: чем интересна машина (фото)

Танк был разработан Харьковским бюро имени Морозова в 90-х с целью вывести украинские бронемашины на международный уровень. Модель представляла экономичный вариант для армий, которые уже эксплуатировали Т-72.

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В феврале 2022 года, в ходе штурма российскими войсками аэродрома Гостомель под Киевом, был захвачен редкий танк Т-72АГ — единственный экземпляр в своем роде. Разработанный Украиной в 1997 году, этот танк представляет собой уникальную модернизацию советского Т-72М, нацеленную на международный рынок. Подробнее об украинской машине рассказали обозреватели Army Recognition

В 1990-х украинские оружейники стремились модернизировать и вывести на международный рынок свою военную технику. В 1997 Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) разработало Т-72АГ году как усовершенствованный вариант основного боевого танка Т-72М. Позже образец был представлен на выставке IDEX в Абу-Даби — модель была ориентирована на страны, уже использующие Т-72, и предлагала более экономичный вариант по сравнению с современными танками.

Основные элементы модернизации

Т-72АГ был оснащен рядом улучшений. Основное 125-мм орудие 2А46 сохранилась, но предлагалась замена на более продвинутую украинскую пушку КБА1. Для поражения целей на дальних расстояниях и в сложных условиях установлена модернизированная система управления огнем с прицелом 1Г46, поддерживающим наведение ракет. Важным элементом была и новая система ночного видения TПН-4E с возможностью добавления тепловизионной камеры.

Украинский танк Т-72АГ Фото: Army Recognition

Украинский танк Т-72АГ Фото: Army Recognition

Броня танка также претерпела изменения: добавлены дополнительные модули и динамическая защита "Нож", а двигатель был заменен на 6ТД мощностью 1000-1200 л.с., что позволило развивать скорость до 75 км/ч.

Обозреватели отметили, несмотря на технологические достижения, модель не нашла успеха на международном рынке, и уникальный прототип остался на вооружении украинской армии.

В период военных действий на Донбассе в 2014 году танк Т-72АГ был направлен на поддержку украинских сил, а в начале полномасштабного вторжения РФ попал в район Гостомеля.

"Т-72АГ иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается Украина при модернизации своей военной техники и утверждении на международном рынке вооружений", — подытожили эксперты.

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