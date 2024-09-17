Судно на 1 000 осіб: Японія будує найбільший у своїй історії патрульний корабель

Багатоцільове патрульне судно MPPV може бути використане у військових цілях, зокрема, для евакуації цивільних на випадок збройного конфлікту з Китаєм.

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Японія має намір побудувати багатоцільове патрульне судно (MPPV), яке стане найбільшим судном для Берегової охорони країни (JCG). Для цього буде виділено 3,43 млрд єн (близько 24,3 млн доларів), а будівництво планують розпочати 2025 року. Про це 17 вересня повідомили в Naval News.

Основне призначення MPPV — участь в операціях з ліквідації наслідків великих природних катастроф, таких як землетруси та цунамі. Судно стане мобільною базою для надання допомоги, доставлення вантажів, евакуації постраждалих і навіть тимчасовим госпіталем.

Крім того, його використовуватимуть як базу безпеки під час проведення великих міжнародних заходів, таких як саміти G7, Олімпійські ігри та виставки World Expo.

MPPV також матиме стратегічне значення для евакуації цивільних осіб у разі воєнного конфлікту, зокрема, у разі можливого вторгнення Китаю на Тайвань або південно-західні острови Японії.

У такому контексті Берегова охорона Японії планує зосередитися на операціях з евакуації, оскільки Сили самооборони будуть зайняті бойовими операціями.

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Водночас судно, бувши класифікованим як патрульне, не буде оснащене зброєю і його зовнішній вигляд нагадуватиме великий транспортний корабель або пором.

Короткі характеристики

Довжина MPPV становитиме 199 метрів, а водотоннажність — 30 000 тонн, що зробить його найбільшим судном, яке коли-небудь експлуатувалося японською береговою охороною. Корабель буде обладнаний так, щоб мати змогу розмістити на ньому до 1 000 осіб і транспортувати велику кількість техніки. Також судно буде оснащене палубою для зльоту і посадки двох гелікоптерів одночасно та ангаром для ще трьох гелікоптерів.

"Японія планує почати будівництво MMPV у 2025 році, а введення в експлуатацію очікується у 2029 фінансовому році. Конкретне місце розгортання поки не визначено", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що в Японії представили новий концепт підводного човна для Морських сил самооборони з системами вертикального запуску. Йдеться про технології високої прихованості, потужні засоби виявлення, поліпшену маневреність субмарин.