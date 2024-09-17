Судно на 1000 человек: Япония строит самый большой в своей истории патрульный корабль

Многоцелевое патрульное судно MPPV может быть использовано в военных целях, в частности, для эвакуации гражданских на случай вооруженного конфликта с Китаем.

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Япония намерена построить многоцелевое патрульное судно (MPPV), которое станет крупнейшим судном для Береговой охраны страны (JCG). Для этого будет выделено 3,43 млрд иен (около 24,3 млн долларов), а строительство планируется начать в 2025 году. Об этом 17 сентября сообщили в Naval News.

Основное назначение MPPV — участие в операциях по ликвидации последствий крупных природных катастроф, таких как землетрясения и цунами. Судно станет мобильной базой для оказания помощи, доставки грузов, эвакуации пострадавших и даже временным госпиталем.

Кроме того, оно будет использоваться в качестве базы безопасности при проведении крупных международных мероприятий, таких как саммиты G7, Олимпийские игры и выставки World Expo.

MPPV также будет иметь стратегическое значение для эвакуации гражданских лиц в случае военного конфликта, в частности, в случае возможного вторжения Китая на Тайвань или юго-западные острова Японии.

В таком контексте Береговая охрана Японии планирует сосредоточиться на операциях по эвакуации, поскольку Силы самообороны будут заняты боевыми операциями.

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В то же время судно, будучи классифицировано как патрульное, не будет оснащено оружием, и его внешний вид будет напоминать большое транспортное судно или паром.

Краткие характеристики

Длина MPPV составит 199 метров, а водоизмещение — 30 000 тонн, что сделает его крупнейшим судном, которое когда-либо эксплуатировалось японской береговой охраной. Корабль будет оборудован таким образом, чтобы иметь возможность разместить на нем до 1000 человек и транспортировать большое количество техники. Также судно будет оснащено палубой для взлета и посадки двух вертолетов одновременно и ангаром для еще трех вертолетов.

"Япония планирует начать строительство MMPV в 2025 году, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2029 финансовом году. Конкретное место развертывания пока не определено", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что в Японии представили новый концепт подводной лодки для Морских сил самообороны с системами вертикального запуска. Речь идет о технологии высокой скрытности, мощных средств обнаружения, улучшенной маневренности субмарин.