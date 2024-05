От японского Yamato до немецкого "Бисмарка": топ-5 лучших линкоров в истории

Десятки лет огромные линкоры служили в Военно-морских силах стран мира. Они были самыми мощными кораблями до появления авианосцев. Майя Карлин собрала пятерку лучших.

Related video

До появления авианосцев линкоры были самым мощным оружием любого военного флота. В течение многих лет десятки этих кораблей бороздили моря, ощетинившись орудиями, а операции с их участием знаменовали собой переломные моменты мировых войн и других крупных конфликтов.

Фокус перевел статью Майи Карлин о пятерке наилучших линкоров за время их существования.

Линкоры были самыми мощными кораблями до появления авианосцев Фото: US Navy

Вот кто вошел в рейтинг 5 лучших линкоров всех времен и народов.

USS New Jersey

USS New Jersey – самый титулованный линкор в истории Соединенных Штатов. История New Jersey охватывает более половины прошлого века: он служил и отличился во Второй мировой войне, Корейской войне, Вьетнамской войне, холодной войне и даже войне с терроризмом.

USS New Jersey – самый титулованный линкор в истории Соединенных Штатов Фото: US Navy

В те времена этот грозный корабль часто называли "Большой Джей". Он был официально спущен на воду в начале 1940-х годов как один из быстроходных линкоров ВМС класса Iowa. Во время Второй мировой войны New Jersey обстреливал цели на Окинаве и Гуаме, участвовал в рейдах во время Корейской войны и был отправлен во Вьетнам для поддержки американских войск, после чего его восстановили для участия в более современных сражениях.

В этих подвигах кораблю помогал арсенал из девяти 16-дюймовых орудий Mark 7 (50 калибр), двадцати 5-дюймовых орудий, установленных в двухорудийных башнях двойного назначения (38 калибр), а также зенитных 20-мм орудий Oerlikon 20 мм и 40-мм Bofors.

USS Texas

Когда в 1912 году на воду был спущен линкор USS Texas, он сразу же стал одним из самых мощных видов военной техники в мире.

Этот линкор класса New York прослужил флоту более трех десятилетий, получив в общей сложности пять звезд за участие в боях Второй мировой войны.

USS Texas – это один из самых мощных видов военной техники в мире Фото: US Navy

USS Texas вошел в историю, став одним из первых американских линкоров, оснащенных зенитными орудиями. Кроме того, с него впервые запустили планер и испытали радар.

Во время Второй мировой войны он обстреливал вишистские французские войска на захваченных немцами пляжах во время высадки в Нормандии, а затем был переведен на Тихий океан, где участвовал в сражениях за Окинаву и Иводзиму.

После списания Texas стал первым в Америке постоянным плавучим музеем.

Bismarck

Немецкий линкор Bismarck получил широкую известность, когда в 1941 году потопил крейсер Королевского флота HMS Hood. Построенный как первый корабль нацистской Германии класса "Кригсмарине", Bismarck и его сестринский корабль были самыми большими линкорами, когда-либо действовавшими от имени Германии.

Построенный как первый корабль нацистской Германии класса "Кригсмарине", Bismarck и его сестринский корабль были самыми большими линкорами, когда-либо действовавшими от имени Германии

Оба корабля этого класса были оснащены главной батареей из восьми 38-сантиметровых орудий, способных стрелять снарядами весом 800 килограммов. Кроме того, на "Бисмарке" имелась вспомогательная батарея из двенадцати 15-сантиметровых орудий, а также зенитные установки и торпедные аппараты.

Хотя Bismarck в итоге был потоплен в ожесточенном бою с Королевским флотом, корабли этого класса стали символом военно-морской мощи Германии и способствовали пропагандистским усилиям нацистского режима.

USS Washington

Во время Второй мировой войны USS Washington совершил единственное потопление линкора один на один (так как "Бисмарку" при потоплении HMS Hood помогал Prinz Eugen).

Во время войны этот боевой корабль класса North Carolina также нанес критические повреждения японскому эсминцу Ayanami и линкору Kirishima, при этом сам он остался невредимым.

USS Washington Фото: Википедия

Примечательно, что Washington и его собратья были первыми кораблями такого типа, построенными в соответствии с Вашингтонским военно-морским договором, который ограничивал размеры и водоизмещение основного вооружения линкоров.

Yamato

Линкор императорской Японии Yamato, а также его родственный корабль Musashi стали самыми крупными линкорами в истории. На Yamato было установлено девять 46-см орудий Type 94, что делало его к тому же самым мощно вооруженным линкором, когда-либо бороздившим моря.

При полной загрузке этот мощный линкор достигал водоизмещения в 72 тысячи тонн, что очень пугало США во время Второй мировой войны. После своего ввода в эксплуатацию всего через несколько дней после нападения Японии на Перл-Харбор Yamato стал флагманом объединенного флота Японии.

Линкор императорской Японии Yamato, а также его родственный корабль Musashi стали самыми крупными линкорами в истории Фото: Japan Maritime Self-Defense Force

Отправляясь в бой с американскими войсками у острова Мидуэй, Yamato рассчитывал на победу.

Однако американские шифровальщики знали о намерениях линкора, и японские силы сильно пострадали во время этого сражения. В конце концов, в 1945 году Yamato был потоплен американскими авиационными торпедами, при этом погибло более 3 тысяч моряков.

Об авторе

Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности для The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Herzliya в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.

Важно