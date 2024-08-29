В состав экипажа линкора USS North Carolina "зачислили" кота и присвоили служебный номер (фото)

Кот Джордж проходил по картотеке военного корабля как помощник электрика. В медицинской карте его религиозная принадлежность отмечалась как "католик", а ближайшие родственники — "парни из осветительного цеха USS North Carolina", указывался рост и "волосатый" внешний вид.

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В те времена, когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая, на одном из боевых кораблей США появился уникальный пассажир, который "не выглядел и не работал как человек", но все же был "завербован" 28 августа 1944 года, как сообщается в архивных записях. Об этом пишет портал War is boring.

Теперь, спустя 80 лет с тех пор, как кот Джордж появился на линкоре USS North Carolina, военные архивы проливают свет на его жизнь.

Джордж оказался военном корабле после того, как его подобрали на побережье острова Новая Каледония, к востоку от Австралии.

"Я всегда буду помнить своих питомцев. Джордж — мой кот, которого я вытащил из залива в городе Нумеа", — говорил член экипажа Эдвард Ф. Коуп, согласно недавнему посту на странице линкора USS North Carolina в Facebook.

Позже Джорджа "зачислили" помощником электрика и присвоили служебный номер. Сообщается, что его сфотографировали для медицинской карты, в которой также была отмечена религиозная принадлежность — "католик", и ближайшие родственники — "парни из осветительного цеха USS North Carolina", глаза — зеленые; общее состояние здоровья оценивалось как "прекрасное" (peachy — англ.). В записях медицинского осмотра, который Джордж прошел в сентябре 1944 года, также указан его рост и "волосатый" облик, упоминалось об ушах и хвосте.

Кот Джордж

Матрос Коуп, который также держал ящериц на корабле, сообщил, что впоследствии Джордж жил с ним осветительном цехе, а затем вышел в отставку, "когда мы прибыли в Сиэтл".

Известно также, что в начале 1900-х годов на броненосном крейсере "Северная Каролина" также была собака и кошка.

"На протяжении столетий было обычным делом держать на борту корабля кошку, поскольку они сдерживали популяцию грызунов", — рассказала в электронном письме Мэри Эймс Букер, куратор корабля" Северная Каролина".

USS North Carolina

Военный корабль USS North Carolina

Сейчас USS North Carolina уже стал музеем в городе Уилмингтон (штат Делавэр), он находился в эксплуатации с 1941 по 1947 гг. и участвовал во всех крупных военно-морских наступлениях на Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны.

Напомним о том, как вьетнамские командос потопили авианосец USS Card. Для этого взяли сразу две мины, чтоб наверняка.

Ранее сообщалось о том, что из-за "ловушки советского ВПК" в СССР отказались от идеи построить собственный авианосец.