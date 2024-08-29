До складу екіпажу лінкора USS North Carolina "зарахували" кота і присвоїли службовий номер (фото)

Кіт Джордж проходив за картотекою військового корабля як помічник електрика. У медичній карті його релігійна приналежність зазначалася як "католик", а найближчі родичі — "хлопці з освітлювального цеху USS North Carolina", вказувався зріст і "волохатий" зовнішній вигляд.

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У ті часи, коли в Тихому океані вирувала Друга світова, на одному з бойових кораблів США з'явився унікальний пасажир, який "не виглядав і не працював як людина", але все ж таки був "завербований" 28 серпня 1944 року, повідомляється в архівних записах. Про це пише портал War is boring.

Тепер, через 80 років відтоді, як кіт Джордж з'явився на лінкорі USS North Carolina, військові архіви проливають світло на його життя.

Джордж опинився на військовому кораблі після того, як його підібрали на узбережжі острова Нова Каледонія, на схід від Австралії.

"Я завжди буду пам'ятати своїх вихованців. Джордж — мій кіт, якого я витягнув із затоки в місті Нумеа", — говорив член екіпажу Едвард Ф. Коуп, згідно з нещодавнім постом на сторінці лінкора USS North Carolina у Facebook.

Пізніше Джорджа "зарахували" помічником електрика і присвоїли службовий номер. Повідомляється, що його сфотографували для медичної карти, в якій також було зазначено релігійну приналежність — "католик", і найближчі родичі — "хлопці з освітлювального цеху USS North Carolina", очі — зелені; загальний стан здоров'я оцінювали як "прекрасний" (peachy — англ.). У записах медичного огляду, який Джордж пройшов у вересні 1944 року, також зазначено його зріст і "волохатий" вигляд, згадувалося про вуха і хвіст.

Кіт Джордж

Матрос Коуп, який також тримав ящірок на кораблі, повідомив, що згодом Джордж жив із ним в освітлювальному цеху, а потім вийшов у відставку, "коли ми прибули в Сіетл".

Відомо також, що на початку 1900-х років на броненосному крейсері "Північна Кароліна" також були собака і кішка.

"Протягом століть було звичною справою тримати на борту корабля кішку, оскільки вони стримували популяцію гризунів", — розповіла в електронному листі Мері Еймс Букер, куратор корабля "Північна Кароліна".

USS North Carolina

Військовий корабель USS North Carolina

Зараз USS North Carolina вже став музеєм у місті Вілмінгтон (штат Делавер), він перебував в експлуатації з 1941 до 1947 рр. і брав участь у всіх великих військово-морських наступах на Тихоокеанському театрі воєнних дій під час Другої світової війни.

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